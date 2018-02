Moldova și-a îmbunătățit ușor poziția într-un clasament privind combaterea corupției

Țara noastră și-a îmbunătățit situația la capitolul lupta cu corupția. O arată datele raportului realizat de organizația Transparency International privind Indicele de Percepție a Corupție. Studiul arată că țara noastră a urcat o poziție în top, plasându-se pe locul 122 din 180, față de locul 123 pe care s-a aflat conform raportului pentru 2016.



În raport se remarcă și faptul că autoritățile din Moldova au adoptat mai multe legi care au scop consolidarea cadrului instituțional de combatere a corupției, mai ales la nivel înalt. Autorii studiului remarcă, însă, că este nevoie de eforturi mai mari în combaterea corupției.



Clasamentul în care 0 puncte înseamnă corupție totală, iar 100 – lipsa totală de corupție, îi are drept lideri pe Noua Zeelandă și Danemarca – 89 și 88 de puncte. Țările în care percepția corupției este la nivel maxim sunt Siria, Sudanul de Sud și Somalia. Acestea au acumulat 14, 12 și, respectiv, 9 puncte.



Dintre vecinii țării noastre, România este pe locul 59 în clasament. Ucraina este pe locul 130, iar Rusia - pe locul 135.



IPC 2017 este calculat în baza a 13 studii ale unor organizaţii internațonale notorii, inclusiv 9 – pentru Republica Moldova: World Bank, Country Policy and Institutional Assessment 2017; World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017; Global Insight, Country Risk Ratings 2016; Bertelsmann Foundation, Transformation Index 2017-2018; World Justice Project, Rule of Law Index Expert Survey 2017-2018; Political Risk Services, International Country Risk Guide 2017; Varieties of Democracy (VDEM) 2017; Economist Intelligence Unit, Country Risk Ratings 2017, Freedom House, Nations in Tranzit 2017.



Clasamentul din 2017 cuprinde 180 de țări și teritorii, peste 2/3 din ele au înregistrat un scor mai mic de 50 de puncte, scorul mediu pe clasament fiind de 43 puncte. Regiunile cu cele mai slabe performanțe sunt Europa de Est și Asia Centrală (scor mediu 34 puncte) și Africa Subsahariană (32 puncte). Media pe Uniunea Europeană este de 65 puncte.