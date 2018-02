Așa intensifici metabolismul

Metabolismul este procesul prin care corpul transformă alimentele în energie. Atunci când metabolismul funcționează normal, vei reuși să te menții în formă și să arzi mai multe calorii. Poți face acest lucru prin consumul a câtorva alimente care îl stimulează, și anume:



Măr

Merele nu ar trebui să lipsească din alimentația persoanelor care țin dietă ca să slăbească. Având un indice caloric scăzut, merele sunt sursă importantă de fibre solubile - ele împiedică celulele corpului să absoarbă grăsimea. În plus, prin consumul zilnic de măr este prevenită retenția de lichide.



Ceai verde

Ceaiul verde este unul dintre alimentele de top care stimulează metabolismul. Conține antioxidanți și polifenoli, doi compuși care sunt necesari pentru îndeplinirea funcțiilor metabolismului din organism. Bea zilnic (dimineța și seara) 1-2 cești de ceai verde.



Cafea neagră

Foarte bine faci dacă îți începi ziua cu o ceașcă de cafea neagră, pentru că este o băutură care stimulează metabolismul încă de la primele ore. Cofeina prezentă în cafea blochează reținerea adenozinei în corp. În plus, stimulează eliberarea de neurotransmițători precum dopamina și noradrenalina, doi compuși care îmbunătățește funcția metabolismului și arde mai multe calorii.



Ghimbir

Cunoscut pentru beneficiile pe care le are asupra pierderii în greutate, ghimbirul este superalimentul care stimulează metabolismul și crește temperatura corpului. Această activitate este strâns legată de creșterea numărului de grăsimi (calorii) arse. Bea ceai de ghimbir dimineața.



Ardei iute

Compusul prezent în ardeiul roșu care stimulează metabolismul poartă numele de capsaicină. Capsaicina provoacă o creștere ușoară a temperaturii corpului și îmbunătățește funcțiile metabolismului, care va arde mai multe grăsimi. Mănâncă ardei iute măcar o dată pe zi.