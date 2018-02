ANSA: Piața europeană devine tot mai importantă pentru exportatorii de produse vegetale din R. Moldova

Exporturile de produse agroalimentare din Republica Moldova au atins în anul trecut peste un miliard de dolari. „2017 a fost un an bun pentru exporturi, s-a înregistrat o creștere substanțială la unele grupuri de produse și o diversificare a pieței de desfacere a produselor din R. Moldova”, a declarat astăzi într-o conferință de presă directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Gheorghe Gaberi, informează MOLDPRES.



Pe parcursul anului trecut, inspectorii ANSA au certificat peste 92 mii de loturi de mărfuri de origine vegetală, care au fost livrate în peste 80 de țări. „S-au schimbat direcțiile de export la majoritatea grupurilor de produse, au apărut multe produse noi, mă refer în primul rând la pomușoare, plantele medicinale, alte produse vegetale”, a menționat Gaberi.



El a adăugat că volumul de export al fructelor uscate, care reprezintă o poziție importantă în structura exporturilor, și în primul rând prunele, a crescut de la 6 mii la 9 mii de tone. Republica Moldova va începe exportul produselor conservate prin înghețare, pomușoarele, care sunt foarte mult solicitate, în special în UE.



„În anul trecut am avut o creștere cu 9 la sută a exporturilor de mere proaspete, peste 90 la sută ajungând pe piața rusească, însă pentru prima dată am început să exportăm mere în cantități de mii de tone pe piața Uniunii Europene”, a notat șeful ANSA. Gheorghe Gaberi a mai spus că și exportul de prune a crescut și a atins 52 mii de tone în anul trecut, din care 18 mii de tone au fost livrate pe piața europeană, inclusiv Germania, Franța, Cehia, Polonia, în total 18 țări.



Republica Moldova a exportat în 2017 circa 80 mii de tone de struguri de masă, cota oferită de UE de 10 mii de tone fiind depășită de două ori. „Am valorificat dublu cota care ni s-a dat, noi am exportat încă 10 mii de tone supracotă, cu taxe vamale plătite, în Uniunea Europeană. Ministerul Economiei și Infrastructurii a solicitat deja majorarea cotei de export pentru anul 2018”, a spus Gheorghe Gaberi.



Principala piață de desfacere pentru cereale, grâu, porumb, floarea-soarelui, semințele de rapiță este cea europeană și cea din bazinul Oceanului Indian.



În altă ordine de idei, șeful ANSA a menționat că autoritățile moldovenești depun eforturi pentru a deschide piețe noi de export. Se lucrează pentru a obține dreptul de a exporta spre India, de exemplu. Potrivit lui, acolo sunt mai mulți operatori care deja au manifestat interesul la „Moldova Fruct” şi sunt gata să preia cantități de 300 mii de tone și mai mult. Sunt examinate posibilitățile de export în Israel, Arabia Saudită, alte țări.



Referindu-se la scandalul produselor lactate, în care au fost descoperite grăsimi vegetale peste normă, Gheorghe Gaberi a declarat că pe 20 februarie va fi făcută publică o informație detaliată privind rezultatele controlului realizat de echipele ANSA.