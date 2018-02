Bomboane sau ciocolată? Care e răul cel mai rău pentru copilul tău?

Ciocolata atacă dinții, zahărul îi agită pe copii. Ciocolata dă dependență și produce alergii, zahărul dă peste cap metabolismul celor mici. Cele două alimente au consecințe negative, dacă nu sunt consumate responsabil. Dar cât rău este în bomboane sau ciocolată ne spun specialiștii în nutriție și studiile recente în domeniu.



Dar zahărul, vrem nu vrem, intră în dieta copiilor mult mai devreme. În multe iaurturi, în cereale și în biscuți, precum și în prăjiturile de casă făcute de bunica există o cantitate mai mare de zahăr decât ne-am aștepta. Părinții trebuie să citească etichetele și să verifice în dreptul glucidelor ce procent de zahăr conține produsul respectiv.



Cât rău face zahărul pe nesimțite

În cantitate foarte mică, zahărul are rolul lui și hrănește creierul. El dă un strop de energie copiilor, mai ales dimineața. Dar consumul de zahăr la copiii mici trebuie să fie bine supravegheat.

”Conform standardelor nutriționale europene, 0,15 g de sucroză pe zi sunt suficiente pentru un copil. Cei mici nu au nevoie de zahăr, nu trebuie obșinuiți cu acest dulce. Mama trebuie să înceapă diversificarea cu legume, în primul rând, și carne, nu cu fructe care sunt dulci și dezvoltă nevoia copilului de dulce. Organismul își ia suficient zahăr din amidonul și glucidele care se găsesc în mod natural în pâinea integrală, în pastele integrale, în fructele proaspete. Fără să fie conștienți de acest lucru, părinții le dau copiilor zahăr la fiecare masă, zi de zi, iar de la 3 ani mulți copii încep să se îngrașe și se vede burtica. Metabolismul se schimbă și zahărul în exces este transformat în grăsime care se depune și se ajunge ușor la obezitate de la vârste foarte mici. Tot mai multe studii ne atrag atenția că zahărul dă dependență și este la fel de periculos precum cocaina”, avertizează dr. Anamaria Iulian, medic și psiholog specializat pe nutriția copiilor.

Cu cât crește cantitatea de zahăr consumată de către cei mici, cu atât organismul lor produce mai multă insulină, și copiii vor simți nevoia să mănânce și mai multe dulciuri. Este un cerc vicios pe care părinții îl pot controla, oferindu-le celor mici dulciuri preparate în casă, cu o cantitate foarte mică de zahăr sau chiar deloc.



Efectele nocive mai puțin cunoscute

Dacă beneficiile zahărului sunt reduse, efectele lui negative sunt mult mai mari decât se știa. Zahărul atacă dantura de lapte și poate provoca în câteva luni carii greu de tratat. Zahărul consumat în cantitate mare duce la diabet de tip II și obezitate. Dar, înainte de a pune în pericol metabolismul și greutatea corporală a copilului, el are și alte efecte nocive pe care puțini părinți le cunosc.

Prea mult zahăr slăbește sistemul imunitar, copilul își revine mai greu, spre exemplu, după o răceală severă și tușește săptămâni întregi. Totodată, copilul care consumă prea mult zahăr devine mai sensibil la diverși alergeni precum polenul, puful sau chiar la alimente pe care anterior le consuma cu plăcere.

Laptele îndulcit cu zahăr, consumat seara, înainte de culcare, poate produce reflux acid și copilul se trezește noaptea agitat, tușind de mama focului, fără să fie bolnav.

Zahărul dereglează echilibrul dintre bacteriile bune și cele dăunătoare din flora intestinală, atrage atenția dr. Julie L. Wei, în urma unui studiu realizat la Spitalul pentru Copii din Orlando, SUA.



Care e cea mai mare problemă cu ciocolata?

Beneficiile ciocolatei se cunosc bine azi și sunt dovedite științific, dar bună cu adevărat este doar ciocolata neagră, din cacao și unt de cacao de calitate. Câteva pătrățele de ciocolată alungă durerile de cap și relaxează musculatura, iar cacaoa conține antioxidanți și polifenoli benefici pentru activitatea cardiacă la adulți.

Dar specialitățile din ciocolată pentru copii conțin prea puțină cacao și prea mult zahăr, grăsimi și diverse arome artificiale. În plus, cofeina și teobromina din ciocolată dereglează somnul celor mici. Un baton de ciocolată are cel puțin 10 g de cofeină, iar această substanță agită copilul și îl împiedică cel puțin câteva ore să aibă un somn liniștit.

În esență, produsele cu ciocolată sunt pline de zahăr și nu sunt cu nimic mai bune decât dulciurile de tot felul pe care le cumpărăm de la patiserie sau din cofetărie.



Bomboane sau ciocolată? Cum să alegi răul cel mai mic

Copiii au nevoie și de ceva dulce. Nu îi poți lipsi de un desert, dar cel mai bun desert sunt fructele, sfătuiește dr. Anamaria Iulian. Însă bomboanele, prăjiturile și ciocolata vor fi întotdeauna mult mai apetisante, iar părinții trebuie să fie prudenți.

”Zahărul hrănește ”monstruleții” din gura celor mici. Cele mai rele bomboane sunt cele care se lipesc de dinți și stau acolo o vreme până se topesc”, avertizează prof. Damien Walmsley, consilier științific al Asociației Dentiștilor Britanici.

”Bomboanele care nu sunt decât zahăr, coloranți și arome sunt cele mai periculoase”, susține și dr. David Katz, directorul Centrului pentru Cercetare și Prevenție din cadrul Universității Yale.

În comparație cu acestea, o pătrățică sau două de ciocolată amăruie pe zi este binevenită pentru copiii mai mari de 3 ani, dar nu mai mult de 10 g, după cum a arătat un studiu realizat de ”Institutul de Cercetare pentru Copii Murdoch” din Melbourne.