Ce spun astrele azi, 19 februarie

Berbec

Nu contati foarte mult pe bunavointa celor din jur; daca veti depasi limitele decentei, in orice directie, veti fi punctati fara mila; in unele situatii, va veti aduce chiar prejudicii de imagine, care va vor cauza neajunsuri in zilele urmatoare. Nu este momentul sa va puneti la bataie economiile pentru a juca la bursa; norocul nu va surade astazi, mai ales daca alegeti sa va asumati riscuri necalculte. Relatiile de prietenii va vor oferi momente de destindere; veti avea numeroase oportunitati de a va face noi cunoastinte. Si in plan sentimental, se poate sa aveti parte de acea intalnire care sa va marcheze puternic existenta acum si pe viitor.



Taur

Astrele va ofera promisiuni de indeplinire a celor mai secrete dorinte; totusi, ar mai trebui completat ceva: aveti grija ce va doriti, ca s-ar putea sa se indeplineasca! Atentie la actiunile care implica potentiale pericole; un plus de prudenta nu strica niciodata. Nu va grabiti sa va puneti semnatura pe documente pe care nu le-ati studiat suficient. Nu este un moment potrivit de a face miscari semnificative in ceea ce priveste jobul sau situatia financiara. Sprijinul pe care vi-l solicita prietenii poate fi important, dar va trebuie sa va implicati, mai ales daca este vorba despre cineva care v-a ajutat de fiecare data cand ati avut nevoie.



Gemeni

Un nou hobby sau o pasiune mai veche care va reclama interesul astazi, va va produce multa bucurie si va va oferi idei noi de a va suplimenta veniturile. Entuziasmul si curiozitatea va indeamna sa faceti cat mai mult si sa aflati cat mai multe despre ceea ce va pasioneaza. Climatul astral al acestei zile va indreapta catre analiza unor aspecte care nu va multumesc pe deplin. Dificultatile nu vor lipsi, in plan profesional, insa cu ceva mai multa implicare si putin ajutor din partea colegilor, lucrurile se vor normaliza rapid. Nevoia de socializare este mare, asa ca nu mai stati pe ganduri si iesiti - cu prietenii, cu iubitii, la club, la intruniri, etc - orice e binevenit.



Rac

Ceva nu merge asa cum trebuie si va impiedica sa intelegeti corect pe cei din jur; sansele de aparitie a unor neintelegeri cu sotia sau copiii sunt foarte mari, mai ales daca nu veti avea suficient timp sa comunicati cu acestia. Iar comunicarea este unul dintre elementele pe care trebuie sa puneti cel mai puternic accent astazi. Ingrijorarile vor fi mari, atata timp cat veti fi retinuti de alte obligatii, care nu va vor permite sa lamuriti, asa cum va doriti, chestiunile care au cauzat neintelegerile. Veti fi pusi in situatia de a face eforturi disperate de a compensa in diverse planuri ale vietii voastre. Aveti grija si de sanatatea voastra; prea mult stres va poate imbolnavi.



Leu

Astazi veti dori sa va petreceti mai mult timp cu prietenii, sa va distrati impreuna cu ei, sa va umpleti de energii pozitive din relatia cu acestia. Nu intotdeauna e valabila chestia cu energiile pozitive, insa, daca ar fi sa facem un bilant avantaje-dezavantaje, reiese ca ati fi mult avantajati sa va petreceti timpul in compania acestor persoane. Este posibil ca dragostea sa survina tocmai in cadrul unor relatii de prietenie, dezvoltate pe parcursul unei perioade de timp indelungate. In plan profesional, va fi nevoie va raspundeti prezent de fiecare data cand veti fi solicitati pentru diverse intreprinderi; se poate spune ca veti fi testati, intr-un fel sau altul, asa ca fiti prompti si cu initiativa.



Fecioara

Agitatia nu va face deloc bine; ar trebui sa incercati sa va relaxati, pentru ca va faceti rau si voua si celor din jur. Daca simtiti ca lucrurile se actuzeaza prea mult, iesiti la o plimbare in natura; veti reusi sa va eliberati putin de griji si sa va aerisiti sufletul si trupul. In plan profesional, eforturile voastre nu vor ramane nerasplatite; unele din obiectivele pentru care ati muncit o perioada indelungata de timp, incep sa se concretizeze zilele acestea. Deciziile care implica schimbari radicale in viata voastra se vor derula fara socuri prea mari, astfel incat tranzitia sa fie cat mai lina. Exista mari posibilitati de a intalni pe cineva care sa aiba un impact deosebit in viata voastra.



Balanta

Aveti cale libera sa va lansati in noile proiecte pe care le-ati planificat; contextul va este favorabil, dispuneti de energia necesara pentru actiune, asa ca, daca totul este pregatit, nu mai stati deloc pe ganduri! Activitatea voastra sociala va fi plina de conciliatorism, iar acest lucru va va ajuta sa iesiti din multe situatii cu potential degenerativ. In afaceri insa, va iesi la iveala spiritul vostru combativ si capacitatea de a lupta pana la capat pentru ceea ce va doriti. O oarecare plictiseala se poate face resimtita in viata voastra, in lipsa unor provocari care sa va multumeasca. Ati putea, totusi, sa profitati de momentele de calm pentru a va relaxa.



Scorpion

Legaturile cu prietenii vor fi impulsionate astazi; ele trebuie cultivate, mai ales daca acesti prieteni si-au dovedit, de fiecare data cand ati avut nevoie, loialitatea. De asemenea, este cazul sa acordati si voi, la randul vostru, sprijin, atunci cand situatia o va cere. Participati la cat mai multe activitati, daca sunteti solicitati, alaturi de cei dragi; incercati sa faceti timp, in programul vostru incarcat si pentru discutii cu juniorii si pentru a dialoga deschis cu partenerul, pe teme de interes comun. Entuziasmul si optimismul vor fi la cote inalte; daca veti actiona in acest stil, veti obtine succes in actiunile pe care le veti initia, mai ales in privinta provocarilor din domeniul profesional.



Sagetator

Exista anumite obstacole care par sa se ridice in calea voastra, de fiecare data cand incercati sa treceti peste un anumit prag si sa faceti ceva mai de anvergura. Ziua de astazi s-ar putea sa va ofere posibilitatea de a vedea clar ceea ce se intampla, de a depista cauza esecurilor voastre. Este un lucru important, care va poate scapa de anumite frustrari si va poate scoate din blocajul in care va aflati in acest moment, in privinta anumitor situatii din viata voastra. Este o zi propice pentru a lamuri si aspectele neclare din viata voastra sentimentala; daca simtiti ca este nevoie sa luati decizii ferme in aceasta directie, atunci luati-va inima-n dinti si faceti acest lucru. Amanarile nu fac decat sa acutizeze situatii de acest gen.



Capricorn

Sunteti intr-o stare de spirit generoasa, doriti sa ajutati cat mai mult, pentru ca acest lucru va ofera extrem de multa satisfactie. Incercati sa directionati acest ajutor catre cei care chiar au nevoie de el, nu irositi eforturile pe opere de caritate aparente. Cei care nu au neaparat nevoie de ajutorul vostru nu vor aprecia actiunea voastra la justa valoare, iar voi va veti fi pierdut timpul in zadar. In plan profesional, va fi nevoie sa faceti fata unui lung sir de polemici, referitoare la subiecte legate de planurile aflate in lucru. La finalul programului, veti fi extrem de obositi, iar actiunile care sa va distraga de la problemele zilei vor fi extrem de bine-venite.



Varsator

Veti fi prinsi intr-o activitate sustinuuta in plan profesional, insa veti avea satisfactia sa intrevedeti o parte din rezultatele eforturilor voastre. Unul dintre prietenii vostri apropiati va va sprijini intr-o chestiune sensibila. Aveti grija ce alimente consumati, deoarece exista riscul de toxiinfectie; verificati cu grija termenele de garantie, precum si felul in care miros sau arata alimentele pe care le consumati astazi. In plan sentimental, este un moment potrivit pentru a reinnoi pasiunea din cuplu sau pentru a face un pas inainte intr-o relatie mai noua, aflata la primele stadii. Fiti receptivi la planurile de viitor ale copiilor si oferiti explicatii pertinente, inteligibile, daca aveti de facut obiectii.



Pesti

Daca situatia voastra sentimentala din prezent nu va multumeste suficient, atunci nu aveti decat sa treceti la actiune si sa faceti efectiv ceva pentru a o imbunatati; trebuie sa va ganditi insa ca dragostea inseamna sa dai mai mult decat primesti. Se cere un oarecare sacrificiu in relatia de cuplu, in sensul ca s-ar putea sa trebuiasca sa lasati problemele referitoare la voi pe planul al doilea, si sa acordati prioritate chestiunilor referitoare la partener sau la relatia de cuplu. In plan profesional, intentiile de razbunare vor fi, din start, destinate esecului; concentrati-va eforturile pe chestiuni constructive. Mancati mai multe fructe si legume, introduceti mai multe fibre in alimentatie, mai ales daca nu obisnuiti sa consumati astfel de produse; o faceti pentru sanatatea voastra!