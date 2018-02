4 legume albe pentru meniul tău de iarnă

Ai auzit de dieta pe culori? Câteva alimente albe nu ar trebui să lipsească din meniul tău de iarnă. Uite ce beneficii au ele pentru sănătate și de ce trebuie să le consumi cât mai des.



Țelina

Crudă sau preparată la aburi, țelina conține mult fier și mai bine de 70% din doza zilnică recomandată de vitamina K, esențială pentru sănătatea oaselor.



Usturoiul

Un mic antibiotic natural, cu efect antiviral și antifungic, usturoiul este recomandat pentru și prevenirea bolilor cardiovasculare și blochează creșterea celulelor canceroase, conform unui studiu realizat pe 40.000 femei.



Conopida

Bun antioxidant, conopida este foarte bogată în vitamina C ( o cană de conopidă acoperă 68% din necesarul zilnic) și reduce riscul de boli cardivasculare. Buchețelele de conopidă sunt bogate și în colină, pe care creierul o procesează și o transformă într-o enzimă care ajută la buna funcționare a memoriei.



Păstârnacul

O cană cu piure de păstrârnac îți acoperă 30% din necesarul zilnic de vitamina C și mai mult de 20% din necesarul de magneziu. În plus, păstrârnacul conține multe fibre, care conferă senzația de sațietate pentru mai multă vreme și te ajută să previi constipația.