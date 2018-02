Departamentul de Justiţie a inculpat 13 cetăţeni ruşi în ancheta privind ingerinţele în alegerile prezidenţiale din SUA

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a inculpat, vineri, 13 cetăţeni ruşi şi trei organizaţii din Rusia acuzate că au încălcat legislaţia cu intenţia de a interfera în alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi în procesul politic american, relatează site-ul publicaţiei The Guardian.



"Rechizitoriul îi acuză pe toţi inculpaţii de o conspiraţie pentru a frauda Statele Unite. Trei persoane au fost acuzate de conspiraţie pentru a comite fraude bancare, iar alţi cinci inculpaţi au fost acuzaţi de furt de identitate în formă agravată", se arată într-un comunicat al Departamentului de Justiţie.



Potrivit biroului procurorului special Robert Mueller, companiile vizate sunt Internet Research Agency, finanţată de către statul rus, şi alte două care operează sub numele de "Concord".



În cursul audierilor în Congresul SUA, reprezentanţii platformei de media sociale Twitter au oferit date de identificare a 2.752 de conturi online despre care se presupune că ar fi fost create de Agenţia de Cercetare în domeniul Internetului (Internet Research Agency), un organism care ar fi afiliat Kremlinului.



Serviciile secrete americane au concluzionat în 2016 că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influenţare a rezultatului scrutinului prezidenţial din SUA în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump şi în ambiţia de a submina sistemul liberal-democratic occidental.



Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile. Cel puţin trei membri ai fostei echipe de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpaţi în investigaţia din SUA privind ingerinţele Rusiei.



Potrivit documentelor prezentate în instanţă, inculpaţii şi-au creat identităţi false şi au coordonat activitatea unor pagini de media sociale, urmărind atragerea audienţei americane.



"Unii dintre inculpaţi, care s-au prezentat drept cetăţeni americani şi nu şi-au dezvăluit asocierea cu Rusia, au comunicat cu persoane asociate echipei de campanie Trump şi cu alţi activişti politici, cu scopul de a coordona activităţi politice. Operaţiunile inculpaţilor au inclus susţinerea campaniei prezidenţiale a candidatului Donald J. Trump şi defăimarea lui Hillary Clinton", se arată în comunicatul Departamentului de Justiţie al SUA.



Sub coordonarea lui Evgheni Prigozin, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, gruparea s-ar fi concentrat pe aspecte politice şi sociale din SUA care pot genera divizare în rândul cetăţenilor. Operaţiunea ar fi avut "obiectivul strategic de a genera discordie în sistemul politic american".



Conform Departamentului american de Justiţie, sute de oameni au fost implicaţi în operaţiune, care a avut un buget de milioane de dolari şi a vizat site-uri de media sociale precum Facebook, Twitter, Youtube şi Instagram.



Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a precizat că preşedintele Donald Trump a fost informat în legătură cu punerea sub acuzare a cetăţenilor şi a companiilor din Rusia.