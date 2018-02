Semințele de dovleac, miracol pentru sănătate

Considerate un elixir pentru sănătate, semințele de dovleac sunt bogate în substanțe nutritive și au nenumărate beneficii, cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. Motivele pentru care este bine să mănânci semințe de dovleac sunt:



Previn afecțiunile cardiovasculare

Semințele de dovleac sunt bogate în grăsimi sănătoase Omega-3, fibre și diverși antioxidanți, toți având grijă de sănătatea inimii. Acizii grași mononesaturați prezenți în aceste semințe scad nivelul de colesterol rău și îl îmbunătățesc pe cel bun.



Induc starea de somnolență

Surse de serotonină și triptofan, semințele de dovleac sunt bune pentru persoanele care se confruntă cu tulburări de somn. Îmbunătățește calitatea somnului mâncând un pumn de semințe de dovleac înainte de culcare.



Ameliorează durerea de artrită

Datorită proprietăților antiinflamatoare, semințele de dovleac ameliorează durerea de artrită. Dacă suferi de artrită sau de alte boli ale sistemului osos, folosește uleiul de semințe de dovleac pentru a combate durerea.



Întăresc imunitatea

Semințele de dovleac sunt sursă de fitochimicale și antioxidanți, care întăresc sistemul imunitar și previn bolile asociate acestuia – infecții virale, răceală, gripă.



Previn deficiența de magneziu

Bogate în magneziu - un mineral care participă la mai multe reacții chimice care au loc în organism -, semințele de dovleac mențin oasele sănătoase, prevenind afecțiuni precum atac de cord, diabet și hipertensiune.

Stimulează procesul de pierdere în greutate

Semințele de dovleac sunt cea mai bună gustare pentru persoanele care urmează un regim alimentar ca să slăbească. Pe lângă faptul că sunt sățioase, semințele sunt bogate în fibre - ceea ce înseamnă că organismul le va digera mai greu -, prevenind foamea și poftele pentru alimente nesănătoase.



Bune pentru diabetici

Cunoscute pentru faptul că mențin sub control nivelul de zahăr din sânge, semințele de dovleac sunt foarte bune pentru diabetici. Persoanele care suferă de diabet de tip 2 pot mânca semințe de dovleac – au un efect pozitiv. În plus, substanțele prezente în aceste mici semințe țin sub control insulina și previn stresul oxidativ.