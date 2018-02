Obiecte care te pot îmbolnăvi

Obiceiurile zilnice sunt, multe dintre ele, niște bombe cu ceas. Fie că vorbim de bacterii pe care le aduci pe tălpile încălțărilor în casă, fie că sunt cele din casă, există mereu o cantitate de bacterii de care am putea să ne dispensăm, dacă suntem atente la câteva dintre gesturile noastre zilnice.



Îți usuci mâinile la uscător

E foarte ok să te speli pe mâini, de fapt, nu foarte ok, e obligatoriu să te speli pe mâini, de mai multe ori în fiecare zi. Ideea e cu ce te usuci. Te ștergi cu șervete de hârtie sau îți ții mâinile sub uscător? O utilizatoare de Facebook a făcut un experiment care devenit viral în scurt timp. Ea a pus o farfurie pe un astfel de uscător, într-o toaletă publică și a ținut-o acolo timp de 3 minute. Apoi a analizat-o la microscop. Așa a descoperit că, în doar 3 minute, pe farfurie au început să crească diferiți agenți patogeni și bacterii. „Vă imaginați ce e pe mâinile voastre după ce credeți că v-ați spălat pe mâini, da?“, a întrebat vigilenta utilizatoare.

Ce se-ntâmplă? Contactat și de alți intelectuali interesați de viața agenților patogeni, fabricantul uscătorului a negat că pe acesta ar fi posibil să crească așa ceva, pentru că, spune el, se folosesc filtre HEPA, care sunt capabile să capteze particule la fel de mici ca bacteriile, astfel că acestea nu pot pune o problemă importantă de igienă. În plus, aceste uscătoare sunt folosite în spitale și în locuri unde se gătește, deci nu ar putea risca să-și pericliteze numele dacă n-ar ști că sunt sigure pentru sănătatea publică.



Intri încălțată în casă

421 000 de bacterii sunt pe încălțările tale când vii de afară. Ele reprezintă cam așa: excremente de pasăre, de câine, bacterii și microbi luate pe tălpi din toaletele publice sau din cea de la serviciu. Toate acestea pătrund foarte ușor în sistemul tău respirator și în sistemul digestiv. Vorbim de infecții urinare date de E. coli, de Serratia ficaria (care dă infecții respiratorii), Klebsiella pneumoniae (vezica urinară).

Chiar și frunzele pe care calci sunt descompuse de bacterii care n-au ce să caute în sistemul tău digestiv sau respirator.



Nu-ți cureți chiuveta suficient

O folosești ca să-ți speli vasele, dar cât de des îți speli chiuveta din bucătărie? Un fondator al unui reputat serviciu de curățenie a spus că, din toată casa noastră, chiuveta din bucătărie e cea mai murdară. E locul preferat al bacteriilor, care, după ce colonizează chiuveta, se apucă de farfurii, de tacâmuri și de orice altceva mai ții pe acolo. Gândește-te că toate aceste bacterii ajung în sistemul digestiv....



Îți iei telefonul la toaletă

Mai multe studii efectuate în ultima vreme au scos a iveală faptul că majoritatea oamenilor își iau telefonul cu ei la toaletă. Lucrul ăsta nu e tocmai indicat, pentru că, atunci când tragi apa, microparticule din fecale și urină se împrăștie literalmente peste tot în baie. Deci și peste telefonul tău.

Despre periuțele de dinți se știe că acestea trebuie să stea la o distanță apreciabilă de vasul de toaletă, dar cine respectă asta? Când tragi apa în baie, bacterii ca E. Coli se pot împrăștia și peste telefonul tău, pe care-l duci mai departe în alte camere ale casei și peste tot pe unde te duci.

Așa că, data viitoare când mai vrei să-ți iei telefonul cu tine în baie, mai gândește-te o dată.



Alegi săpun solid

Da. Chiar și folosirea unui săpun solid poate fi un obicei murdar, dar nu te joci cu cercetările făcute de cei de la National Institute for Health and Care Excellence. Aceștia recomandă folosirea strictă a săpunului lichid, pentru că pe cel solid bacteriile rămase de la fiecare spălare rămân și se înmulțesc.



Aparatele pentru plata facturilor

Acele monitoare pe care le atingem ca să ne plătim facturile sunt atinse zilnic de sute de mâini. Gândește-te că nu stă nimeni să le spele. 50% dintre aceste aparate pentru plata facturilor conțin materii fecale, așa că, data viitoare când mai plătești facturile la un astfel de aparat spală-te viguros pe mâini!



Chematul liftului

Chematul liftului nu e singurul risc la care te expui la birou! Pe butoanele liftului stau bacterii de toate felurile, inclusiv un virus care dă simptomele unei boli asemănătoare cu răceala. Ține-ți aproape gelul antibacterial!



Folosești un burete tip lufa

Găurile mari ale lufei tale cu care îți faci duș zilnic sunt adăpost pentru mii de bacterii, care, cât ești tu la job, la sală sau cu prietenii, nu fac altceva decât să se înmulțească. Ca să previi, ține-o pe pervazul geamului de la baie cât timp ești plecată.

Dacă ești tăiată pe undeva, lufa ta nu va face decât să-și lase bacteriile pe locul ăla, creând momentul propice pentru o infecție.



Geanta

10 000 de tipuri diferite de bacterii se găsesc pe geanta unei femei, de la resturi de mâncare, la pipi de câine și alte resturi urbane lăsate de conlocuitori. Partea tare e că geanta ta e mai murdară decât capacul de la toaletă.



Îți rozi unghiile

Nu e bine să-ți rozi unghiile. În primul rând pentru că iei toată mizeria de sub ele și ți le bagi, intenționat, în sistem. Lasă că nici estetic nu e extraordinar de apetisant!

Data viitoare când mai vrei să-ți rozi unghiile, gândește-te la câte bacterii ești expusă.