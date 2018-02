Vlad Plahotniuc: MAI are misiunea să crească siguranța în trafic, să ofere o protecție mai mare victimelor violenței din familie și să contribuie la reducerea accidentelor legate de sobe defecte

Siguranța în trafic, calitatea drumurilor, numărul mare de victime ale intoxicațiilor cu monoxid de carbon, dar și siguranța alimentară a populației . Acestea au fost câteva dintre subiectele și problemele abordate de către președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în cadrul briefing-ului săptămânal al formațiunii.



Astfel, liderul PDM a declarat că familiile sărace vor primi gratuit, din partea statului, detectoare de monoxid de carbon. Anunțul vine în condițiile unei statistici îngrijorătoare privind decesul unor persoane din cauza unor defecțiuni apărute la sobele defecte. De asemenea, urmează să fie lansate campanii de conștientizare a acestui pericol și a măsurilor care trebuie luate pentru a preveni astfel de tragedii.



De asemenea, tot la ședința PDM, a fost discutat modul în care sunt gestionate cazurile privind violența în familie, în special despre modul în care victimelor acestui fenomen li se acordă condițiile necesare de intimitate și protecție în momentul în care ele denunță astfel de abuzuri. ”Cunosc din experiența Fundației Edelweiss cât de important este să le oferi un loc în care ele să se simtă protejate și ajutate. S-a făcut un pas important atunci când, la nivelul fiecărui inspectorat raional de poliție, s-au amenajat încăperi speciale pentru minori. Este necesar să facem asemenea încăperi speciale și pentru persoanele care au devenit victime ale violenței. Ministerul de Interne și-a luat angajamentul să analizeze acest subiect și să vină cu soluții pentru rezolvarea acestei probleme”, a spus Vlad Plahotniuc.



Un alt subiect trecut în revistă de liderul PDM a fost legat de siguranța în trafic. Potrivit lui, s-au făcut acțiuni importante în privința combaterii consumului de alcool la volan, însă, potrivit lui, problemele legate de siguranța în trafic rămân încă la un nivel ridicat. ”În această privință, am ajuns la concluzia că este necesară o radiografie a zonelor în care se produc cele mai multe accidente și o colaborare între instituții pentru securizarea acestor tronsoane, si la fel o analiză amplă a modului in care au fost eliberate permisele de conducere celor, care produc accidente in traficul rutier”, a declarat Vlad Plahotniuc.



Președintele PDM a vorbit și despre un alt subiect de actualitate și anume despre securitatea în domeniul alimentar. ”Este una dintre problemele, care îi preocupă pe cetățeni și care trebuie abordată mai activ de instituțiile statului. Am văzut tot felul de rapoarte, prezentate de ANSA și alte instituții, care arată că se fac acțiuni, însă cu toate acestea problema persistă. Dincolo de statistici, este important ca oamenii sa găsească în magazine produse calitative, valabile și păstrate corespunzător. Am solicitat colegilor din Guvern să elaboreze un plan de acțiuni care să duca la creșterea securității alimentare. În paralel, vom analiza și cadrul legislativ în domeniu, să vedem dacă putem să-l îmbunătățim”, a conchis Vlad Plahotniuc.