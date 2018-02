Cum faci față schimbărilor bruște de temperatură

Diferențele de temperatură sunt foarte frecvente în această perioadă a anului. Zilele friguroase și zilele calde pot duce la slăbirea sistemul imunitar, acesta devenind vulnerabil la infecții virale, oboseală, răceală, gripă și probleme ale pielii. Pentru a preveni aceste probleme de sănătate, iată câteva sfaturi:



Hidratează-te

Apa este esențială pentru organism. Bând suficientă apă reușești să te menții sănătoasă, pentru că este lichidul care stimulează sistemul imunitar și care luptă împotriva factorilor externi. De asemenea, foarte bună este apa combinată cu suc de lămâie și mentă.



Mănâncă alimente bogate în apă

Încearcă să incluzi în dieta ta mai multe fructe și legume cu un conținut bogat de apă. Cele mai bune surse sunt: pepenele galben, para, castravetele, dovlecelul, căpșunile, grepfrutul, țelina, spanacul, ardeiul etc. Ele ar trebui să facă parte din alimentația zilnică, evitându-le în schimb pe cele care conțin grăsimi și sunt condimentate.



Folosește în mâncare ierburi aromatice

Ierburile aromatice sunt ingredientele care dau un plus de gust mâncărurilor, dar ele au și un alt rol - multe dintre ele au proprietăți medicinale și te protejează de anumite probleme de sănătate. Busuioc, oregano, rozmarin etc, nu ar trebui să lipsească din bucătăria ta. Consumă-le mai ales în perioada rece.



Plimbă-te în parc

Este recomandată o plimbare în fiecare zi. Dimineața sau după-amiaza, activitatea fizică este necesară pentru menținerea sănătății și, implicit, a greutății corporale. Aerul natural te ajută să te simți mai bine, plus că ajută la oxigenarea creierului.



Practică yoga

Yoga este o activitate foarte sănătoasă. Dacă vrei ca organismul tău să se adapteze cu ușurință la schimbările de temperatură și să nu te îmbolnăvești, ar trebui să practici zilnic yoga. La fel de eficiente sunt exercițiile aerobic și cele cardio, zumba sau exerciții pe care să le faci acasă.



Include în rutina de îngrijire apa de trandafiri

Apa de trandafiri este foarte bună pentru sănătatea pielii. Nu numai că previne afecțiuni ale tegumentului, ci menține pielea hidratată și catifelată. Spală-te pe față în fiecare zi cu apă de trandafiri. Poți adăuga câteva picături și în gelul de duș.