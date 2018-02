Uimitoarele beneficii ale țelinei

Cultivată de mult timp și la noi în țară, țelina este una dintre cele mai sănătoase legume, cu numeroase beneficii asupra sănătății. Deși nu foarte consumată, țelina are o mulțime de beneficii uimitoare asupra întregului organism.



Iată care sunt acestea:



Bună în diete

Țelina are foarte puține calorii, atât de puține încât este denumită un aliment non-caloric, precum apa.



Previne numeroase afecțiuni

Țelina conține vitamine și minerale care reduc inflamația și previn bolile de inimă. Numeroasele studii efectuate au ajuns la concluzii impresionante în ceea ce privește afecțiunile pe care le previne. Pierderile de memorie, cancerul de sân, tumorile sau cancerul pancreatic sunt câteva dintre bolile pe care consumul de țelină le previne.



Proprietăți nutritive

Cum spuneam, din punct de vedere nutritiv, țelina este o legumă care conține foarte puține calorii, dar multe substanțe nutritive. De exemplu, 110 grame de țelină conțin în medie 17 calorii, 105 grame de apă, 1.8 grame de fibre, 286 mg de potasiu, 3.8 grame carbohidrați, 0.2 grame grăsimi, 0.8 proteine, vitamina A, C, E, K, B6, calciu, magneziu, fosfor, potasiu.



Scade presiunea arterială

Cu un bogat conținut de nitrați, despre care se știe că ajută la scăderea presiunii arteriale, țelina e recomandată celor care suferă de hipertensiune. Planta este folosită în medicina tradițională chineză cu acest scop.



Scade colesterolul

Cu puține calorii și un conținut ridicat de fibre, țelina scade colesterolul. De asemenea, aceasta scade valorile trigliceridelor și crește valorile colesterolului bun. O dietă cu țelină recomandată de medic poate face minuni în acest sens.



Iată alte beneficii ale țelinei:



-hidratează.



-vindecă pietrele la rinichi.



-are efect calmant.



-vindecă infecțiile.



-îmbunătățește sănătatea cardiovasculară.



-bună pentru diabetici.



-îmbunătățește viața sexuală.



-îmbunătățește digestia.