Degerături? Așa le vindeci

Odată cu venirea iernii, unul dintre dintre cele mai întâlnite pericole mai ales pentru cei care lucrează afară sau care sunt expuși vreme îndelungată la temperaturi scăzute este apariția degerăturilor. Pentru a le trata și pentru a reduce daunele, este important să acționezi cât mai prompt și doar în cunoștință de cauză.



Degerăturile sunt leziuni cauzate de înghețarea pielii și a țesuturilor. Dacă pe vremuri obișnuiau să fie o problemă medicală întâlnită la soldați, în prezent, întreaga populație poate avea de suferit de pe urma lor. Afectează zonele de piele expuse la frig, în special extremitățile: degetele de la mâini și de la picioare, nas, urechi, obraji și bărbie. Când este ger, pot apărea chiar dacă porți haine groase sau mănuși.



Încălzirea zonelor afectate

Acesta este primul și cel mai important pas care trebuie făcut pentru a vindeca degerăturile. Persoana suferindă trebuie dusă la adăpost, într-o cameră încălzită, limitând astfel pierderea de căldură. Dacă hainele sunt ude, se înlocuiesc cu unele uscate, iar corpul se acoperă cu pături. Se pot folosi și unguente cu efect de încălzire, precum cele cu venin de albine sau arnică, evitându-se masajul sau frecarea. Totodată, este contraindicat contactul direct al pielii cu sursele de căldură.



Reglarea temperaturii cu băi calde

Zonele afectate se cufundă în apă caldă, cu o temperatură curpinsă între 39-42⁰ Celsius, 15-30 de minute. În niciun caz nu trebuie folosită apă fierbinte, deoarece aceasta poate arde pielea și poate determina apariția bășicilor. Pentru a preveni infecțiile, se recomandă spălarea rănilor cu săpun antibacterian. Pielea se șterge cu mișcări ușoare, folosind un prosop curat. Odată ce aceasta începe să se dezghețe, poate apărea o senzație de durere acută, însă procesul de încălzire trebuie continuat. În cazul degerăturilor severe, încălzirea cu ajutorul băilor calde poate dura chiar și o oră. Dacă pielea nu își recapătă textura și începe să se umfle sau să facă bășici, se recomandă de urgență consultul unui medic.



Hidratarea cu aloe vera

Deoarece țesutul epitelial a avut de suferit din cauza degerăturilor, ajungând să se deterioreze, acesta are nevoie de îngrijire specială pentru a se reface. Gelul cu aloe vera are proprietăți cicatrizante și regeneratoare, care grăbesc procesul de vindecare. Se aplică pe țesuturile afectate, cu mișcări ușoare, o dată la 6 ore. Poate fi combinat și cu ulei de trandafir, în părți egale.



Remediile cu gălbenele

Remediile cu flori de gălbenele sunt recomandate în special pentru refacerea circulației. Pot fi folosite la prepararea infuziilor, cu care se spală rănile. Se obțin din 20 g de flori de gălbenele la 1 l de apă, care se strecoară după 10 minute. Planta rămasă poate fi utilizată sub formă de cataplasme. De asemenea, și crema de gălbenele ajută la regenerarea pielii. Aceasta se aplică de 2-3 ori pe zi, însă la 1-2 zile distanță după băile locale sau comprese.



Compresele cu țelină

Țelina este cunoscută pentru tratarea diverselor afecțiuni ale pielii precum degerăturile, ulcerațiile, contuziile sau psoriazisul. Pentru vindecarea degerăturilor, se prepară un decoct dintr-o țelină întreagă, la care se adaugă 2 l de apă. Se lasă la fiert 45 de minute, se strecoară și se lasă să se răcească puțin. Zonele afectate se înmoaie 10 minute în acest decoct, care poate fi reîncălzit. Tratamentul se prepară zilnic și se folosește de 3 ori pe zi, până când pielea își revine.



Cura cu zer

Datorită conținutului bogat de vitamine, săruri minerale, enzime și lactalbumină, zerul poate fi folosit intern, contribuind la vindecarea țesuturilor din interior. Se bea zilnic câte o ceașcă de zer, dimineața și seara. De asemenea, poate fi utilizat și extern, sub formă de comprese. Se înmoaie o cârpă de tifon în zer și se aplică pe zonele degerate.



Sunt interzise:

-încălzirea zonelor afectate, dacă există posibilitatea ca acestea să înghețe din nou, deoarece ciclul de dezghețare-înghețare este foarte dăunător, putând avea efecte dezastruoase

-îndepărtarea bășicilor cu sânge

-fumatul, alcoolul, cofeina sau băuturile diuretice

-hainele prea strâmte

-încălțămintea ruptă, care permite infiltrarea umezelii



Atenție!

Există riscul ca persoanele care prezintă degerături să aibă și hipotermie, de aceea, salvarea vieții va avea prioritate. În acest caz, trebuie mers de urgență la medic.