Ce spun astrele azi, 11 februarie

Berbec

Uneori, cele mai bune idei ale voastre par sa nu-si afle rostul; sunt considerate interesante, amuzante, chiar distractiv de cultivat. Totusi, aceste idei v-au ajutat in cladirea unei reputatii, a unei cariere, iar cei carora li se par funny ar trebui sa se mai gandeasca o data. Nu trebuie sa va lasati influentati de astfel de puncte de vedere, ci sa continuati in maniera voastra creativa si vizionara. Cei care va contesta sunt, cel mai probabil, cei care conteaza pe voi din punct de vedere practic; din fericire, sunteti capabili sa imbinati, in mod fericit, ratiunea cu intuitia, astfel incat sa dea nastere unei combinatii care sa fie o sursa de inspiratie pentru altii. Contati pe voi si pe potentialul vostru, caci nu veti da gres astfel.



Taur

Astazi veti fi multumiti sa ramaneti in penumbra, in vreme ce altii vor fi in rolul principal, in centrul scenei, pentru a-si etala abilitatile, competentele. Unele zile este bine sa fie si asa. Astfel aveti posibilitatea de a observa mai bine, de a fi mai atenti la detalii si de a trage concluzii mai corecte asupra persoanelor si contextelor. Sunteti mai interesati sa va faceti lucrurile, decat sa le teoretizati prea mult; in acest context, vi se pare mai eficient sa nu interactionati cu cei din jur mai mult decat va impune munca pe care o desfasurati. S-ar putea ca aceasta sa fie o perceptie gresita. Uneori, informatiile obtinute informal ar putea avea o importanta deosebita.



Gemeni

Cineva ar putea sa incerce sa va manipuleze sentimentele astazi, fara a va confrunta in mod deschis. Tacticile subtile ar putea sa va ia pe nepregatite si chiar sa va puna probleme, daca veti fi prinsi pe picior gresit. Tensiunile vor fi mari pe parcursul zilei. Cu siguranta, puterea voastra de concentrare va avea de suferit, iar unele din obiectivele voastre pentru ziua de astazi ar putea sa ramane, din cauze independente de voi, la stadiul de proiect. Totusi, contati pe sprijinul prietenilor intimi si al apropiatilor, care vor fi alaturi de voi daca situatia o va cere. Ca urmare, nu ar trebui sa va faceti griji, pentru ca lucrurile se vor aseza, incet-incet, la locul lor.



Rac

Emotiile vor fi problematice pentru voi astazi, pentru ca va veti gasi pe teren nefamiliar. Aici lucrurile se pot schimba foarte rapid, de la un moment a altul, si puteti fi luati total pe nepregatite; lucrurile au tendinta sa evolueze din ce in ce mai repede. Nu trebuie insa sa disperati, sa va consumati energiile inutil. Trebuie sa va concentrati pe depasirea situatiilor cu care va confruntati. Eforturile vor fi epuizante, pericolul fiind acela de a ramane complet secatuiti de forte pentru alte provocari; actionati eficient, organizandu-va actiunile cat mai temeinic, pentru a va spori productivitatea, fara a va epuiza. Daca nu, va trebui sa gasiti modalitati de a va intrema... si inca foarte rapid.



Leu

Nevoia de independenta este mult mai puternica astazi, in ceea ce va priveste; libertatea de miscare devine esentiala, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Nu veti accepta ingradiri de nici un fel, nici macar pe cele impuse de responsabilitatile domestice. Este clar, o situatie cu potential inflamabil major, pe care ar trebui s-o tratati cu mai multa moderatie. Profesia nu va mai parea la fel de interesanta astazi, fiind mai mult atrasi de subiecte generale, discutate pe scara larga. Va fi binevenita o calatorie, chiar si pe o distanta mai scurta, care sa va dea, macar, impresia de relativa libertate. Atata timp cat veti fi cat de cat atenti la cheltuieli, banii nu vor fi o problema majora pentru voi.



Fecioara

Tenacitatea de care dati dovada va va fi de mare ajutor, mai ales daca aveti de-a face cu lucruri mai dificil de rezolvat, care solicita eforturi oarecum sporite. Va trebui sa va organizati cat mai bine, ba chiar sa fragmentati proiectul in lucru in bucati ceva mai mici si mai usor de manevrat, mai ales daca amploarea lui este foarte mare. Daca veti fi suprasolicitati, este posibil ca, la un moment dat, sa pierdeti directia corecta. Lasati-va ajutati, fiti constienti ca nu veti putea face totul singuri! In acest caz, incapatanarea va va face mult rau. Stresul crescut mare isi va pune usor amprenta asupra starii voastre de sanatate.



Balanta

Nu va doriti altceva decat sa va petreceti timpul in compania prietenilor sau a unor persoane alaturi de care va simtiti realmente bine, persoane despre care stiti ca va asculta fara sa va judece. Preferati sa va impartasiti gandurile intr-un astfel de mediu sigur din punct de vedere emotional, unde nu trebuie sa va justificati fiecare cuvant pe care-l rostiti. Vreti sa fiti relaxati, sa fiti voi insiva. Disimularile va obosesc, mai ales daca aveti un loc de munca unde trebuie sa mentineti anumite aparente. In plan personal, nu are nici un rost sa folositi subterfugii; chiar daca onestitatea doare uneori, este intotdeauna potrivita pentru a evita complicatii mai mari in viitor.



Scorpion

Va va fi greu sa va mentineti obiectivi astazi, mai ales daca va lasati condusi de propriile emotii, care nu sunt, intotdeauna, constructive. Imaginile in legatura cu lumea inconjuratoare, cu evenimentele care se desfasoara si chiar cu unele persoane, vor fi distorsionate, iar perceptiile, eronate. Idealismul va va fi de folos, insa numai pana la un punct. Daca veti depasi limita admisa, atunci riscati sa va stabiliti obiective foarte greu sau chiar imposibil de atins, pentru care veti depune, in zadar, eforturi imense. Nu se merita sa va cheltuiti, astfel, energiile. In plan profesional, este cazul sa va pastrati realismul si sa va stabiliti obiective palpabile, pe care le puteti atinge cu eforturi medii.



Sagetator

Astazi veti fi ca o carte deschisa; figura voastra va arata clar ce simtiti, ce trairi interioare va framanta. Emotiile vor fi foarte puternice si va va fi extrem de greu sa pastrati o nota obiectiva, in legatura cu chestiunile care va afecteaza. Pe de alta parte, fanteziile ar putea fi mult prea puternice, distorsionandu-va usor imaginea realitatii. Atata vreme cat aveti neclaritati, nu faceti pasi decisivi, in nici o directie. Asteptati sa se imprastie norii, pentru ca imaginea de ansamblu sa fie cat mai clara si mai concisa. Nu va izolati de lumea reala, ci adaptati-va imaginile mentale la ea. Este cea mai inteleapta atitudine!



Capricorn

Chiar daca veti alege sa tot ocoliti subiectele deranjante, la un anume moment tot va trebui sa va confruntati cu ele; nu veti putea merge la infinit, evitandu-le. Si-apoi, este posibil ca, odata cu trecerea timpului, unele chestiuni, in loc sa se amelioreze, sa se acutizeze. Compromisurile pot fi potrivite, in unele situatii, insa a va sacrifica propriile valori de dragul compormisurilor, nu este niciodata o miscare inteligenta. In plan sentimental, ultimatumurile ar putea sa faca mult rau; chiar daca ati atins anumite limite, cel mai bine este sa discutati deschis preocuparile, in loc sa adoptati o atitudine care nu lasa loc altor exprimari.



Varsator

Complicatiile sentimentale va incomodeaza, iar aceasta situatie nu va aranjeaza deloc. Totusi, de cele mai multe ori, aceste complicatii nu dispar, daca nu recunoasteti ceea ce simtiti si nu faceti ceva in legatura cu asta. In privinta apropiatilor, mai ales a membrilor familiei, s-ar putea sa va manifestati oarecum posesiv astazi, sub pretextul ingrijorarii legate de evolutii in viata lor si a voastra. Chiar daca acestea sunt justificate, incercati sa nu jubjugati persoanele respective cu atentiile si preocuparea voastra manifesta. In plan profesional, subtilitatea si grija pentru detalii va vor fi de folos in obtinerea de rezultate pozitive.



Pesti

Energia nu va va lipsi astazi; este un moment potrivit pentru o mica introspectie in trairile si sentimentele voastre. Daca aveti dubii in legatura cu o relatie intima sau chiar de prietenie, analizati bine avantajele si dezavantajele. Simtiti cu sufletul, insa puneti la treaba si creierul, pentru a evita sa faceti greseli care sa va produca suferinta ulterior. Este un ciclu favorabil inceperii unor proiecte in spatiul domestic; ar fi potrivit sa atrageti in acestea pe toti membrii familiei, pentru a spori coeziunea dintre voi. Fiti diplomati si nu va contraziceti cu ceilalti in chestiuni minore; daca putin compromis inseamna asigurarea linistii acolo unde va aflati, nu ezitati sa faceti asta.