Cel mai bun lapte vegetal

Dacă ai o intoleranță la lactoză, ești vegetarian sau pur și simplu nu-ți place gustul produselor lactate, atunci alternativele sunt următoarele: laptele de soia, de nucă de cocos, de migdale și de orez.



Dar care dintre toate acestea este mai hrănitor și mai sănătos pentru organimsul uman? Nutriționiștii sunt foarte clari în această privință, iar câștigătorul este laptele de soia.



Motivele acestora sunt bine întemeiate:

Un studiu recent publicat de prestigiosul Food Science and Technology a dezvăluit că, deși laptele de vacă are cele mai mari valori nutritive, conținând 8 grame de proteine, 9 grame grăsime și 11.5 grame carbohidrați, laptele de soia este produsul vegetal cu cele mai mari valori nutritive.

Un singur pahar de lapte de soia(240 ml) conține 330 mg de calciu și doar 95 de calorii.



Are proprietăți anti-cancerigene

Laptele de soia conține fitonutrienți care au proprietăți anti-cancerigene, reducând astfel riscul de a face cancer.

Prin comparație, laptele de migdale are în compoziție acizi grași esențiali, benefici pentru persoanele aflate la dietă.

Mai dulce la gust și cu o aromă mai plăcută, laptele de orez în schimb e mai puțin bogat nutritiv și are un conținut mai mare de carbohidrați.

Laptele de cocos are un conținut caloric scăzut, dar conține puține proteine și alte elemente nutritive, iar caloriile pe care le conține provin din grăsimi saturate.



Atenție la consum!

Nutriționiștii ne avertizează însă că, oricât de bun ar fi laptele de soia, acesta nu poate înlocui în întregime proprietățile nutriționale pe care laptele de vacă le are. Consumul îndelungat de lapte de soia, fără a include în alimentație și nutrienții pe care laptele de proveniență animală îi are, poate duce în timp la grave probleme de sănătate.