Andrei Popov: Mi-a fost greu sa las fara o reactie textul neobisnuit de acid semnat de Cornel Ciurea

Mi-a fost greu sa las fara o reactie textul neobisnuit de acid semnat de Cornel Ciurea cu titlul graitor “Cum putem sa banalizam relatia noastra cu SUA – exemplul unui fost diplomat de cariera transformat in jurnalist”. Aceasta “analiza” porneste de la interviul pe care l-am acordat postului de radio Europa Libera despre semnificatia vizitei in SUA a Ministrului de Externe Tudor Ulianovschi. Insa, in locul unei discutii punctuale pe fondul temelor evocate in interviu, dl Ciurea a preferat pur si simplu sa atace autorul. Iar penru aceasta, dansul a decis sa recurga la denaturari evidente - si usor demonstrabile - ale celor spuse de mine. Pe langa aceasta, si-a mai presurat comentariul cu un buchet intreg de acuzatii denigratoare, etichete malitioase si apropuri insinuante.

Iata doar cateva: “Popov cade în derizoriu…Să fie oare vorba de o frustrare personală?...Diplomatul promovat de PDM a fost un exemplu de extravaganță cinovnicească…“Minte cât poți, că tot ceva va rămâne” - se pare că afirmația de mai sus i se potrivește perfect fostului diplomat, ex-membru al PDM și actualului ziarist, Popov. Luând în derâdere și terfelind diplomația moldovenească, el scuipă banal în fântâna din care a băut apă… exemple de manipulare ale unor diplomați care, poate, nici n-au fost vreodată diplomați…faptul că jurnalistul uită de lecțiile de diplomație luate anterior și se transformă subit în exponent al presei galbene, trezește nedumerire…asemenea abordări puerile ale unor foști diplomați și politicieni scăpătați care îngroapă fondul problemei și ne trimit pe piste false”.

Eu nu ii vor raspunde lui Corneliu cu aceasi moneda. Tratez cu anumita intelegere faptul ca avand in vedere ca de multi ani el face parte din garnitura de experti afiliati Partidului Democrat (fara a ascunde acest lucru), lui deja ar putea sa-i vina grea sa conceapa ca exista si experti independenti, liberi de orice constrangeri politice sau materiale in exprimarea opiniilor sale. Cum, probabil, ii este greu sa creada ca mai exista si posturi TV la care doar autorul hotaraste cand, ce si cu ce invitati sa discute.

Dar dincolo de acest fenomen de disonanta cognitiva, raporturile Republicii Moldova cu SUA reprezinta un subiect important al politicii noastre externe si o tema de interes pentru public. De aceea, si pornind de la dorinta dlui Ciurea de “a avea timp si spatiu pentru a trata cu toata seriozitatea relatia cu americanii”, vreau sa-i propun un astfel de format, astazi la 19:45, la TV8, la emisiunea noastra cu Igor Botan pe care, de data aceasta, am dedica-o exclusiv subiectului relatiilor moldo-americane. Alternativ, mai ales in cazul in care conducerea Ministerului de Externe va accepta invitatia deschisa sa vina la emisiunea “Politica” saptamana viitoare, dl Ciurea este binevenit sa se alature discutiei.

De discutat avem ce. Asistenta valoroasa si sprijinul politic acordat tarii noastre de SUA, valentele dialogului strategic bilateral recent relansat si sansele de succes in organizarea vizitei premierului moldovean in SUA in primavara, motivele inexplicabilei rechemari “in baza cererii depuse” a ambasadorului nostru din SUA la nici 2 luni de la inmanarea scrisorilor de acreditare presedintelui american. Un subiect politic aparte ar fi intrebarea - cum coreleaza interpretarile vehiculate in spatiul public precum ca SUA ar sustine actuala guvernare din considerente geopolitice cu desele critici publice din partea ambasadorului SUA sau cu faptul ca impunatoarea delegatie condusa de liderul PDM in SUA in luna decembrie nu a avut nicio intrevedere pe linia executivului american?

Cat priveste fondul insinuarilor si acuzatiilor lansate in articoul mentionat, o simpla lectura paralela a acestuia si a interviului mei din care citeaza atat de distorsionat, sunt convins, va pune toate puntele pe “i”. Bunaoara, nu am afirmat ca intalnirea cu Bridgit Brink nu a avut loc, ci am atras atentia ca nu este fotografie de la aceasta discutie si am presupus, asa cum o face si Corneliu Ciurea, ca probabil americanii au sugerat sa nu mediatizeze intrevederea in cauza. Eu nu am criticat nici nivelul modest al intrevederilor pe care le-a avut Tudor Ulianovschi in SUA si nu am spus ca nu trebuia sa se intalneasca cu Bridgit Brink. Dimpotriva am spus ca vizita a fost organizata intr-o singura saptamana si alt nivel nici nu putea fi obtinut (nemaivorbind de intalniri cu cosilieri la Casa Alba, unde aprobabile simplului acces dureaza minim 2-3 saptamani).

Interviul meu nu a avut deloc menirea sa-l critice pe noul Ministru (si cu atat mai putin sa loveasca in Ministerul de Externe). Dimpotriva, am o considerabila experienta pozitiva de interactiune cu dl Ulianovschi in anii lucrati in MAE. Si daca tot veni vorba, ma bucur sa aud despre anumite schimbari incurajatoare in atmosfera si modalitatile de interactiune din aceasta insitutie survenite.

De fapt, lungul meu interviu cu Valentina Ursu poate fi rezumat la doua teze.

1. Contrar unor speculatii promovate in special de socialisti, Statele Unite NU sustin neconditionat actuala guvernare din considerente geopolitice. Mai mult, pe agenda dialogului politic bilateral exista subiecte contencioase la unele dintre care m-am referit.

2. Prima vizita bilaterala a unui ministru de Externe aproape intotdeana comporta anumit simbolism. Faptul ca noul ministru a iesit din tiparul stabilit de majoritatea predecesorilor sai care isi incepeau mandatul cu vizite la Brussels sau Bucuresti nu putea sa nu fie remarcat. La momentul acordarii interviului, am mers pe premiza ca rapiditatea cu care s-a pregatit si realizat aceasta vizita s-a datorat in primul rand faptului ca Ministrul a fost “trimis” de urgenta la Washington de conducatorii politici anume pentru a drege anumite puncte vulnerabile de pe agenda bilaterala. Intre timp, inteleg ca pare sa fi fost in mare parte initiativa ministrului care are o afinitate aparte cu dosarul american de care este legata pricipala parte a carierei sale. In acest caz, nivelul modest al intrevederilor si efectul redus al vizitei (in contextul in care pur si simplu nu era timp de a o pregati corespunzator) si le-a asumat chiar dl Ministru. Nu este nici o tragedie. Doar ca nu prea cadreaza cu asteptarile pe care le-am putea avea de la un dialog strategic.

Pe de alta parte, cine stie, poate dl Ulianovschi si-a asumat aceste riscuri pentru a demonstra ca poate convinge partea americana sa deblocheze pregatirea unei vizite de substanta in SUA (evident, cea a primului ministru Pavel Filip), de natura sa marcheze corespunzator relansarea dialogului strategic cu SUA, sa imprime un nou impuls raporturilor moldo-americane, dar si sa permita guvernarii sa capitalizeze politic si electoral aceasta vizita.

Doar ca, la fel ca si in procesul de integrare europeana, problema tine de deficientele procesului de comunicare, ci de deficientele unor procese interne. Ele nu pot fi tratate si remediate cu instrumente diplomatice, ci necesita vointa politica si capacitatea de a merge impotriva unor interese.

PS. Am solicitat hotnews.md sa publice acest comentariu in calitate de drept la replica.