Ce să mănânci când ești răcită

Ești răcită, te doare capul, abia respiri, îți vâjâie gândurile-n cap. Ai răcit. Stai în casă, bagă-te într-o plapumă mare și moale, cu o carte bună-n mâini (dacă poți să citești) și apucă-te și dă ordine prin casă! Uite ce să comanzi, ca să-ți fie bine!



Supa de pui cu tăiței

I se mai spune supa de alungat răceala, iar adevărul e că tot ce se spune despre supa de pui cu tăiței nu e doar marketing deștept!

Această fiertură sărată reușește să pună la loc sodiul pierdut prin transpirație, în timp de legumele furnizează vitamine (alea care mai rămân în urma procesului de fierbere) și proteină din pui. Proteina din pui e foarte importantă pentru că întărește organismul, ajută mușchii să se recompună, iar recuperarea se face mai ușor. Unii cercetători spun că supa de pui cu tăiței, cu mirosul ei îmbietor declanșează eliminarea mucusului și, deci, eliberează căile respiratorii.



Fasolea sau năutul

Puiul nu trebuie să fie singura ta opțiune de proteină. Se mai întâmplă ca atunci când ești răcit să n-ai chef să mesteci o bucată de piept de pui, așa că cel mai indicat pentru tine e să-ți faci o pastă de fasole sau năut, în care să mai pui câțiva căței de usturoi și puțină zeamă de lămâie. Bagă cu feliuțe subțiri de pâine prăjită. Dar subțiri, ca să nu te strofoci prea tare! Nu uita că leguminoasele sunt surse foarte bune de proteine ușor asimilabile și foarte ușor de folosit de către organismul tău.



Fructe și legume colorate

E foarte important să mănânci o varietate foarte mare de antioxidanți atunci când ești sănătoasă, dar atunci când ești bolnavă, cu atât mai mult. Corpul tău are nevoie de surse sănătoase de vitamine, minerale și antioxidanți, cu ajutorul cărora să-ți pună la punct inamicii. În general, cine are o alimentație bazată pe fructe și legume crude are o sănătate mai puternică iar atunci când se îmbolnăvesc, organismul lor are o capacitate mai mare de regenerare.



Suc de portocale

Dacă nu mănânci portocale, atunci măcar prepară-ți un suc natural din ele. Sucul de portocale e o sursă gustoasă și sănătoasă de vitamina C și antioxidanți. Aportul de vitamina C și de antioxidanți în perioadele de răceală scurtează durata acesteia.



Ghimbir

Toate mâncărurile și băuturile făcute cu ghimbir pot să atenueze problemele de stomac. Ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare și e foarte eficient împotriva greții – unul dintre simptomele cele mai supărătoare ale răcelii. Ăsta mai e bun și când ești gravidă, așa că bagă, oricum!