Cum te pregătești pentru un interviu de angajare

Ai aplicat la mai multe joburi și tocmai ai fost anunțată că ești programată la un interviu? Dacă da, atunci ar trebui să începi să faci câteva lucruri care să te ajute să treci cu bio peste întrevederea cu angajatorul firmei și să obții locul de muncă. Iată cum trebuie să te pregătești înainte de un interviu de angajare:



Documentează-te despre companie

O altă parte importantă care face parte dintr-un interviu reușit este documentația. Citește cât mai multe despre el, despre serviciile pe care le oferă. Nu te baza pe faptul că nu o să te întrebe aceste lucruri, pentru că tot mai mulți angajatori consideră că informațiile deținute despre firmă sunt esențiale în acceptarea sau refuzarea unui posibil angajat. În plus, ai foarte mare grijă la răspunsul pe care-l dai când te întreabă de ce ai plecat de la fostul loc de muncă. Poate fi o întrebare capcană.



Fă-ți un rezumat (personal) și asigură-te că vei avea un răspuns la toate întrebările

Rezumatul tău, personal, reflectă tot despre tine - experiența, calificarea, calitățile, hobby-urile. Experiența și trăsăturile tale sunt întrebări-cheie în toate interviurile de angajare.



Gândește-te la așteptările salariale

Aceasta este o întrebare dificilă și necesită un răspuns foarte atent. Estimarea unui salariu prea mare te poate scoate din cursa obținerii locul de muncă oferit. Pe de altă parte, un salariu prea mic s-ar putea să nu te ajute foarte mult. Salariu variază foarte mult de domeniul în care vrei să lucrezi, pe ce nivel. În plus, totul depinde de experiența pe care o ai. Sunt companii care oferă salariu în funcție de acest punct forte.



Pregătește-ți ținuta

Angajatorul acordă foarte multă atenție ținutei purtate de viitorul angajat. Vestimentația reflectă foarte multe despre personalitatea ta și interesul tău față de locul de muncă oferit. Așadar, pentru alegerea celei mai potrivite ținute, este importantă să știi cu ce se ocupă compania respectivă. În plus, nu uita de ceas – oferă o bună impresie despre tine – este accesoriul care-i arată viitorului șef că ești o persoană punctuală.



Menține-ți nivelul de încredere

Încrederea este atuul care funcționează chiar dacă alți factori nu sunt în favoarea ta. Trebuie să păstrezi un nivel de încredere ridicat pe parcursul interviului, deoarece reflectă personalitatea ta generală. Nu te stânjeni, chiar dacă nu știi răspunsul la întrebări și încearcă să răspunzi încrezătoare.



Informează-te despre noile tehnologii

Cu tehnologia avansată aât de repede, tehnici și mecanisme noi se află pe piață cu fiecare zi care trece. Prin urmare, este esențial să aduni în mod regulat cunoștințe despre tot ce este nou în materie de tehnologie, menținându-te la curent cu tot ce se lansează. Cunoașterea tehnologiei este vitală, deoarece pune de obicei întrebări cu privire la noile tehnici/tehnologii.