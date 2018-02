Grijile zilnice îți afectează sănătatea

Am avea o viață perfectă dacă nu ar exista problemele și grijile, nu-i așa? Din păcate, în fiecare zi ne facem griji pentru ceva, pentru cineva. Mintea noastră începe să găzduiască din ce în ce mai multe gânduri negative și să le piardă pe cele pozitive, devenind astfel un obicei. Dar aceste griji pot să ne afecteze sănătatea în mai multe moduri.



Iată care sunt efectele negative ale grijilor zilnice asupra sănătății:



Cresc nivelul de zahăr din sânge

Toate informațiile din mediul extern ajung la creier prin intermediul sistemului nervos. În plus, grijile din fiecare zi afectează nivelul de zahăr din sânge, având un impact negativ asupra sistemului nervos.



Provoacă apariția durerii musculare

Îngrijorarea și gândurile negative duc la creșterea nivelului de cortizol, numit și hormonul stresului, care, la rândul lui, provoacă durere de spate, durere de cap etc.



Crește riscul de afecțiuni cardiovasculare

Nivelul crescut de cortizol din organism afectează și venele sistemului cardiovasculator. Și cu siguranță ai observat că atunci când ețști supărată și îngrijorată simți o durere în piept sau faptul că bătăile inimii sunt mult mai rapide.



Provoacă un dezechilibru hormonal

Primul impact pe care-l are îngrijorarea este asupra somnului. Nu mai reușești să dormi, iar acest lucru duce la apariția unui dezechilibru hormonal și la creșterea nivelului de zahăr din sânge. Complicațiile care pot apărea sunt: diabet zaharat, boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, probleme renale.



Afectează digestia

Îngrijorarea afectează sistemul nervos, care, la rândul său afectează sistemul digestiv. De asemenea, are o influență și asupra fluxului sangvin. Problemele digestive care pot să apară sunt: balonare, aciditate, indigestie și alte probleme.