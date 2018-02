Gămurari: În an electoral, Guvernul nu va fi implicat în activitate politică

Guvernul va rămâne în anul electoral 2018 în afara acțiunilor politice și se va concentra pe soluționarea problemelor cetățenilor. Declarația a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gămurari, la un briefing de presă.



Acesta a mai spus că miniștrii delegați de PDM în Guvern au fost invitați la o ședință, unde s-a discutat despre prioritățile pentru acest an și agenda comună a Executivului și Parlamentului.



„Veți vedea că poate pentru prima dată în Republica Moldova este posibil ca partidul de guvernare, inclusiv în anul electoral, să facă față promisiunilor pe care le-a făcut, dar și acelor politici pe care le promovează. Și aici vreau să repet lucrul pe care l-am spus de la bun început, că s-a găsit și o soluție prin care membrii Guvernului nu vor fi implicați în activitatea politica. Să fie lăsați să-și facă lucrul calitativ, nu în zadar noi am vorbit foarte clar atunci când am propus reforma Guvernul, dar și când am propus persoanele în cauză în funcția de miniștri, am spus că sunt profesioniști, tehnocrați, iar conceptul de tehnocrat presupune să-și facă activitatea bine în afara implicării nemijlocit în activitatea politică. În acest sens vor avea toată susținerea Partidului Democrat”, a subliniat Vitalie Gămurari.



Purtătorul de cuvânt al PD a mai anunțat despre instituirea unui șir de departamente în cadrul formațiunii care vor oferi suport ministerelor în procesul de elaborare și implementare a reformelor:



- Politică externă și Integrare Europeană;

- Economie, Buget, Finanțe, Infrastructură și Transport;

- Justiție și Politici legislative;

- Dezvoltare regională, Agricultură și Protecție a mediului;

- Relații regionale și Administrație publică locală;

- Social și Sănătate;

- Educație, Cultură, Tineret și Sport;

- Securitatea statului și Ordinea publică.



Cele 9 departamente sunt deja funcționale și au în componența profesioniști specialiști din cadrul PDM, dar și din afara formațiunii.