Curtea Constituțională oferă amănunte despre demisia lui Tudor Panțâru. Când a luat decizia și care a fost motivația?

Secretarul General al Curții Constituționale (CCM), Rodica Secrieru, pune punctele pe „i” și spune în ce condiții a plecat din funcție președintele Curții Constituționale, Tudor Panțâru.



Potrivit ei, toți angajații de la Înalta Curte știau despre această demisie cu o lună înainte și că nu are nicio legătură cu decizia de inadmisibilitate a sesizării prin care s-a cerut verificarea constituţionalităţii legii privind introducerea sistemului electoral mixt. Mai mult decât atât, Secrieru a spus că, de fapt, această legătură a fost umflată de un partid politic și rapid preluată de mass-media, scrie deschide.md.



Declarațiile au fost făcute în timpul unei emisiuni de postul TV8. Secretarul General spune că zvonurile despre venirea lui Poalelungi la CCM au venit după ce Tudor Panțâru a decis ca să demisioneze și că nu poate fi vorba de o schimbare premeditată.



„Despre plecarea domnului Panțâru s-a cunoscut cu o lună în urmă, chiar înainte de a fi anunțate toate măsurile de reformă pe sectorul justiției. Zvonurile despre venirea domnului Poalelungi au urmat după. Nu știu dacă am putea comenta, pentru că omul nu și-a asumat această intenție. Motivele domnului Panțâru nu țin deloc de problemele instituționale, ci sunt motive ce țin strict de viața lui personală și privată”, a declarat Rodica Secrieru.



Secretarul CCM a adăugat că nu are nicio legătură cu inadmisibilitatea sesizării prin care s-a cerut verificarea constituţionalităţii legii privind introducerea sistemului electoral mixt.



„Nu are nicio legătură. Este o coincidență pură. Curtea a spus constant că acest lucru ține strict de Parlament. De ce a fost amânată examinarea admisibiității? Pentru că pe rolul Comisiei de la Veneția se afla solicitarea APCE care privește implementarea recomandărilor sale. Din curtoazie, Curtea a așteptat întotdeauna opinia Comisiei de la Veneția înainte de a se pronunța. Astfel, Comisia de la Veneția urma să se pronunțe la început de decembrie, dar. ulterior, Comisia a decis să se pronunțe în martie. Din acest motiv nu mai puteam amâna, pentru că aveam un termen de două luni pentru pronunțare și ne-am pronunțat în data de 15 decembrie. Legat de această dată, de 15 decembrie, Curtea Constituțională intră oficial în vacanță judiciară. Asta înseamnă că tot stafful juridic pleacă incorpore în concediu, la fel ca și luna august. Se face acest lucru pentru a nu fi întreruptă activitatea pe parcursul anului”, a adăugat Secrieru.



Mai departe, Secretarul General al Curții Constituționale a venit și cu anumite explicații referitor la data publicării deciziei CCM.



„În primul rând, deciziile nu sunt obligatorii pentru publicare, Curtea o face pentru a informa opinia publică, chiar le publică în Monitorul Oficial deși nu are obligația să o facă. Există un interval de redactare a textelor. Într-o sesiune de deliberareaexistă 20-30 de dosare. După ce se încheie deliberările se fac redactările. Data și ora publicării nu au nicio relevanță cu data adoptării”, a menționat secretarul CCM.



Potrivit aceleași surse, președintele Panțâru, fiind pe picior de plecare, a dat instrucțiuni pe interiorul Curții Constituționale să fie terminate redactările în toate dosarele.



„Noi știam că data de 31 este ultima sa zi la Curte, iar dumnealui a semnat în zilele de până la această dată toate deciziile care s-au dat în ultimele ședințe al Curții Constituționale”, a precizat Rodica Secrieru.



Cât despre zvonurile că Panțâru și-ar fi dat demisia din cauza că nu ar fi venit cu o decizie publică de inadmisibilitate a sesizării PL asupra votului privind introducerea sistemului electoral mixt, Secrieru spune că acestea au fost umflate de un partid politic și că nu au la bază niciun temei obiectiv.



„Data aceasta era stabilită de mult, dar problema a fost umflată de un partid politic pentru că suntem în an electoral. Același partid politic a avut o sesizare identică în iunie, anul trecut. A primit o decizie când proiectul votului mixt era după prima lectură până la a doua lectură. Faptul că presa s-a prins și i-a ajutat pe ei să umfle acest lucru, asta deja este altceva. Se întâmplă astfel de campanii, apoi regretăm că a plecat omul din funcție pentru că nu oricine rezistă acestor acuzații”, a precizat Secretarul General al Curții Constituționale, Rodica Secrieru.



Amintim că săptămâna trecută, Curtea Constituțională a anunțat despre demisia din proprie iniţiativă, pentru motive personale, a domnului Tudor Panțîru din funcția de Președinte și judecător al Curții Constituționale, depusă în temeiul art. 14 alin.(4) din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994, se anunță într-un comunicat de presă al instituției.



Astfel, începând cu data de 1 februarie 2018 până la alegerea noului președinte al Curții, în temeiul articolului 7 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, funcțiile de președinte vor fi exercitate de către domnul Aurel Băieșu, judecător al Curții Constituționale.