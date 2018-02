6 simptome ale deshidratării

La orele de biologie am învățat că organismul este format din aproximativ 70% apă, nu-i așa? Iar profesorii și părinții ne spuneau că dacă nu bem suficientă apă în fiecare zi putem să ne confruntăm cu probleme de sănătate. Pentru că nivelul de apă din corpul uman trebuie menținut, iată care sunt simptomele mai puțin știute ale deshidratării.



Respirație urât mirositoare

Chiar dacă ești o persoană pentru care igiena orala este foarte importantă, dar simți că respirația nu mai este ca la început, este posibil să suferi de deshidratare. Când corpul este deshidratat, acesta nu produce suficientă salivă în gură și gura se usucă. Uscăciunea din gură poate provoca respirație urât mirositoare. Pe lângă igiena orală, bea și mai multă apă.



Piele uscată

Dacă ai observat că pielea a devenit mai uscată și mai sensibilă în ultima perioadă, indiferent de vreme și chiar dacă urmezi o rutină adecvată de îngrijire a pielii, atunci vinovată este deshidratarea. Nivelul pH-ul al pielii este afectat de deshidratare și acest lucru determină scăderea umidității din piele, făcând-o uscată. Începe să bei mai multă apă, recomandat este cel puțin 2 litri pe zi.



Durere musculară

Mulți oameni suferă de dureri musculare din când în când. De obicei, durerile musculare sunt cauzate de leziuni, activități fizice, anumite boli (artrita, obezitatea, diabetul etc). Cu toate acestea, dacă observi că suferi de dureri musculare și crampe, deși nu ai alte probleme de sănătate, ar putea fi din cauza deshidratării. Atunci când țesuturile musculare nu primesc suficientă apă, acestea devin uscate și rigide - provocând durere.



Poftă de ceva dulce

Dacă, în general, nu obișnuiești să mănânci dulciuri, dar brusc simți nevoia de mai mult zahăr, ar putea fi din cauza lipsei de apă din organism. Când corpul este deshidratat, îi este foarte greu să distrugă glicogenul din alimente și nu eliberează glucoza. Iar când conținutul de glucoză din corp este mic, apare pofta de zahăr și alimente dulci.



Durere de cap

Durerile de cap sunt unele dintre cele mai frecvente afecțiuni pe care majoritatea oamenilor le întâlnesc frecvent, din cauze diferite. De exemplu, o durere de cap poate fi cauzată de lipsa de alimentație, odihnă, gripă, migrenă, stres etc. De asemenea, deshidratarea poate fi un motiv pentru durerile de cap. Când organismul este deshidratat, fluxul sângelui oxigenat în regiunea capului este scăzut, provocând durerea de cap.



Ochi uscați

Majoritatea oamenilor simt că uscăciunea ochilor ar putea fi cauzată de factorii externi, de gadget-uri electronice și așa mai departe. Deși toate aceste probleme pot provoca uscarea ochilor, deshidratarea poate fi de asemenea o cauză ascunsă a uscăciunii ochilor. Din nou, țesuturile ochilor își pierd nivelul optim de umiditate, când corpul nu este bine hidratat, provocând ochi uscați.