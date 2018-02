Militarii din R. Moldova vor fi instruiţi în România

Relaţiile dintre România şi Moldova la nivel militar sunt excelente, iar România este un partener strategic, nu doar un stat vecin. Este declaraţia ministrului Apărării Naţionale din România, Mihai Fifor, care se află astăzi într-o vizită oficială în Republica Moldova, prima efectuată în calitate de ministru.





„România este şi va continua să rămână un susţinător fervent, în special pentru atingerea unor obiective, anume integrarea europeană. Am căzut de-acord să dezvoltăm cooperarea practică nu doar prin exerciţii, dar şi prin tot ceea ce înseamnă instruirea în domeniul academic-militar. Am acoperit anul acesta solicitarea dumneavoastră, este vorba de 41 de militari vor fi instruiţi în unităţi de învăţământ militar românesc. Totodată, am reuşit să suplimentăm locurile din învăţământul militar din România, la 200 de locuri, şi vă adresăm invitaţia de a participa în acest sector”, a declarat Mihai Fifor, ministrul român al Apărării.

În timpul unui briefing, cei doi oficiali au trecut în revistă cooperarea militară moldo-română şi au discutat modalităţi de sprijin prin care România ar putea să ne ajute la consolidarea capacităţilor Armatei Naţionale.

„Am apreciat în cadrul dialogului asistenţa acordată de partea română în elaborarea cadrului legal-strategic în domeniul apărării, România desemnând un expert pe perioada implementării iniţiativei de consolidare a capacităţii de apărare. În cadrul discuţiilor am analizat oportunităţi de participare a Republicii Moldova la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor în comun sau cu sprijinul României”, a declarat Eugen Sturza, ministrul Apărării din Moldova.