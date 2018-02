Untul și margarina, cu bune și cu rele

Folosite pentru obținerea celor mai delicioase prăjituri, în diverse rețete sau dimineața, la micul dejun, untul și margarina se aseamănă la gust, diferența făcând-o tipul de grăsime care intră în compoziția lor și nutrimentele oferite de fiecare în parte.



Untul dă savoare preparatelor

Gustos și onctuos, dă rafinament oricărei mâncări. A fost descoperit în urma unui accident fericit, acum 4.000 de ani, în Orientul Mijlociu. Pe atunci, laptele se păstra atârnat în burdufuri de piele de capră, și, din cauza mișcării acestora, s-a separat, în mod natural, componenta mai grasă a lichidului, adică untul. Multe persoane care își doresc un stil de viață sănătos îl evită, însă studiile de ultimă oră arată că untul poate fi considerat, fără probleme, un aliment benefic.



Conține grăsimi saturate bune

Acestea ajută funcțiile organismului, deoarece cresc cantitatea de colesterol bun. Untul este alcătuit din lanțuri scurte și medii de acizi grași, care sunt metabolizați în mod diferit față de alte grăsimi și care duc mai rapid la sațietate.



Scade riscul de infarct

Multă lume consideră că înlocuirea untului din dietă cu margarina „face bine“ nivelului de colesterol. În realitate, margarina conține grăsimi trans ultraprocesate, care cresc în mod semnificativ riscul bolilor cardiovasculare, în timp ce untul nu are acest efect. Dimpotrivă: un studiu arată că alimentația care include produse lactate, chiar și cu un conținut mare de grăsimi, scade riscul maladiilor inimii și ale vaselor de sânge cu peste 50%! Potrivit Asociației Americane a Inimii, este recomandat consumul zilnic a maximum 16 g de grăsimi saturate, echivalentul a 30 g de unt.



Sărat sau dulce?

Untul se găsește într-o mulține de variante. Dacă dorești să îl folosești la prepararea dulciurilor, în special la obținerea aluaturilor de patiserie, alege-l pe cel nesărat. Dacă vrei să reziste cât mai mult, optează pentru cel sărat, căci sarea ajută la conservare.



Untul ghee, mai sănătos

Untul ghee, folosit din belșug în bucătăria indiană este, potrivit nutriționiștilor, cel mai bun aliment din categoria lipidelor. În procesul preparării sunt îndepărtate proteinele din lapte, fiind recomandat și persoanelor care au intoleranță la lactoză. Este folosit și compoziția remediilor tradiționale din India.



Margarina, „untul economic“

Apărută pe piață în 1800, în Franța, din cauză că untul avea un preț destul de piperat, margarina a fost considerată o bună perioadă de timp un aliment bun pentru cei care au probleme cu inima sau colesterolul. Ulterior, s-a constatat că nu este atât de sănătoasă pe cât se credea inițial. Deosebirea majoră dintre aceasta și unt este lipsa vitaminelor.



Crește colesterolul rău

Deși are mai puține grăsimi saturate decât untul, margarina are un conținut ridicat de grăsimi trans din cauza procedeelor artificiale din care este obținută. Acestea alterează funcțiile celulelor, cresc colesterolul rău și îl scad pe cel bun. De obicei, produsul conține 70-80% grăsime.



Varianta mai sănătoasă

Margarina cu un conținut scăzut de grăsimi este considerată a fi o variantă mai bună decât cea clasică. Se obține prin adăugarea apei sau a altor ingrediente care reduc masa de grăsimi și, implicit, valoarea energetică a produsului.



Truc Click!pentru femei

Pentru a ajunge mai rapid temperatura camerei, dă untul prin răzătoare. Va căpăta o consistență cremoasă, încorporându-se mai ușor în compoziția mâncărurilor.