Obiceiuri zilnice care încetinesc metabolismul

Metabolismul poate fi descris ca un grup de procese chimice care apar în organism pentru a-și îndeplini funcțiile. Când metabolismul nu își îndeplinește sarcinile, apar problemele de sănătate, începând de la oboseală și terminând cu boli precum diabet și cancer.



Simptomele unui metabolism lent sunt următoarele: creștere în greutate, piele uscată, oboseală, senzație de slăbiciune, poftă de zahăr, imunitate scăzută etc. În schimb, metabolismul funcționează normal când există o dietă echilibrată și se practică exerciții fizice.



Pentru că metabolismul este încetinit din cauza obiceiurilor de zi cu zi, iată de ce nu reușești să ai o greutate normală .



Se consumă îndulcitori artificiali

Un număr mare de alimente și băuturi conțin astăzi o cantitate mare de îndulcitori artificiali și pretind că au un conținut scăzut de grăsimi. Iar oamenii încearcă să înlocuiască zahărul obișnuit cu îndulcitori artificiali. Cu toate acestea, multe studii recente au arătat că îndulcitorii artificiali conțin toxine care nu pot îmbunătăți semnificativ metabolismul, ci pot crește riscul de boli precum diabet, boli degenerative etc.



Lipsește calciul din alimentație

Mulți oameni urmează astăzi o dietă vegană, în care laptele și produsele lactate nu sunt incluse. După cum știm, laptele este una dintre cele mai bune surse naturale de calciu și, atunci când este complet evitată, ar putea duce la deficiențe de calciu, lucru care poate încetini metabolismul. Așadar, începe să incluzi în dietă alimente bogate în calciu.



Nu se mănâncă cele trei mese ale zilei

Fie că vor să slăbească, fie că nu au timp, foarte mulți oameni trec peste mesele principale ale zilei, mai ales peste micul dejun. Acest lucru poate încetini metabolismul, plus că duce la creștere în greutate și provoacă mai multe probleme de sănătate. Încearcă să-ți faci un program de mese.



Nu se bea suficientă apă

Recomandat este să se bea cel puțin 2 litri de apă pe zi, dar nu toți reușesc să-i bea. Acest lucru, zi de zi, poate duce la deshidratare și alte probleme de sănătate. Studiile recente arată că deshidratarea încetinește metabolismul, deoarece apa este esențială pentru buna funcționare a organismului.



Se mănâncă prea puțin

Din nou, persoanele care au un program încărcat sau care vor să piardă în greutate tind să mănânce foarte puțin și să-și calculeze caloriile înainte de a mânca. Consumul limitat de mâncare poate încetini metabolismul, deoarece organismul are nevoie de mâncare pentru a-și îndeplini funcțiile.



Lipsesc din alimentație grăsimile sănătoase

Știm că grăsimile sunt nesănătoase, dar există și grăsimi bune. Acizii grași Omega-3 sunt unele dintre ele, fiind necesare pentru stimularea metabolismului și, implicit, pentru arderea mai multor calorii. Grăsimile sănătoase pot fi luate din nuci, avocado, nucă de cocos, ghee, somon etc.