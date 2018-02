UE şi Marea Britanie se contrazic pe BREXIT. Avertismentul dat de Theresa May: ce se va întâmpla cu europenii care vor veni în Regat după luna martie 2019

Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, că europenii care vor veni în Marea Britanie după Brexit ar putea să-şi piardă unele drepturi, indicând un dezacord cu Uniunea Europeană în legătură cu statutul cetăţenilor în perioada de tranziţie, relatează site-ul agenţiei Reuters.



Potrivit cerinţelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetăţeni europeni din Marea Britanie ar trebui să rămână eligibili pentru aceleaşi drepturi, până la sfârşitul perioadei de tranziţie. Însă Theresa May a sugerat că europenii care vor veni după luna martie a anului viitor vor fi trataţi în mod diferit.



"Oamenii care au venit în Marea Britanie când eram membri ai UE şi-au creat anumite aşteptări - au făcut o alegere de viaţă. Afirm foarte clar că există o diferenţă între acei oameni care au venit înainte de ieşirea noastră (din UE) şi cei care vor veni atunci când ştiu că Marea Britanie nu mai este membră a UE", a spus May, care se află într-o vizită oficială în China.



Philippe Lamberts, parlamentar european care este implicat în activităţile pentru Brexit, a declarat: "Drepturile cetăţenilor vor fi un punct de negociere şi dorim să ne exprimăm poziţia fermă în privinţa acestui subiect ... faptul că noile dispoziţii vor intra în vigoare numai după încheierea perioadei de tranziţie".



Mulţi susţinători ai Brexit şi-au manifestat îngrijorarea că rezultatul referendumului ar putea avea un impact scăzut în privinţa facilităţilor obţinute de către Marea Britanie după ieşirea din Uniunea Europeană.



"Cetăţenii nu au votat pentru ca nimic să nu se schimbe după ieşirea din UE. Ceea ce facem acum este să ne îndeplinim obiectivul pe care l-au cerut britanicii din partea guvernului, acela de a respecta angajamentul privind Brexit. Nu vorbim despre ceva care poate continua la infinit ... ieşim din Uniunea Europeană. Va exista o perioadă de ajustare pentru companii - şi pentru guvern - în vederea schimbărilor care trebuie făcute", a declarat Theresa May.



La 15 decembrie 2017, liderii Uniunii Europene au acordat mandatul pentru următoarea fază a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregăti discuţiile privind relaţiile viitoare, din punct de vedere comercial şi al securităţii. S-a ajuns la un acord privind factura de Brexit, chestiunea graniţei irlandeze şi drepturile cetăţenilor din UE.



Guvernul condus de către Theresa May urmează să-şi prezinte viziunea asupra unei viitoare înţelegeri comerciale, apoi vor începe discuţiile substanţiale în privinţa relaţiei UE-Marea Britanie, din punct de vedere comercial şi al securităţii. Comisia Europeană vrea ca perioada de tranziţie post-Brexit să se încheie până la 31 decembrie 2020.