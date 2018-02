Ce spun astrele azi, 1 februarie

Berbec

Curajul, increderea in sine si claritatea devin tot mai vizibile si isi pun amprenta, in mod pozitiv, asupra evolutiilor zilei. Planurile de calatorie sau pentru orice tip de recreere incep sa se materializeze, azi si in perioada urmatoare. Proiectele si interesele personale va pot aduce recompense bogate. Chestiunile financiare mai incurcate par a-si gasi solutii fara prea mari eforturi din partea voastra. Nivelul crescut de energie va sprijina in actiunea sustinuta, daca veti avea parte de asa ceva; mai exista unele semne de presiune, insa pare ca lucrurile se vor mai relaxa, fata de perioada anterioara. Luati totul pas cu pas; daca veti incerca sa inghititi mai mult decat puteti mesteca, cu siguranta va veti ineca la un moment dat.



Taur

Este un moment excelent pentru a iesi din rutina de zi cu zi a vietii voastre. Astrele va indeamna sa faceti astazi ceva deosebit, care sa va impusioneze si sa va insufleteasca. Nu mai intarziati si treceti la actiune! Sanatatea nu va va pune probleme deosebite, insa ati putea sa va confruntati cu accese de ipohondrie, care sa va si deprime, la un moment dat. Ati putea avea tendinta de a va ocupa timpul cautand solutii pentru probleme de sanatate, unele imaginare, astfel incat sa ramaneti cu multe treburi nerezolvate si cu reprosuri din partea celor carora le-ati facut promisiuni. Este posibil sa experimetati probleme in intelegerea si confruntarea cu propriile probleme emotionale; daca veti avea de interventi in situatii tensionate, amintiti-va ca realitatea va indeamna sa le gasiti solutii, nu sa le ignorati.



Gemeni

Astazi s-ar putea ca altii sa v-o ia inainte cu ideile si creativitatea. Veti avea nevoie de consultatii cu persoane potrivite pentru a lua unele decizii, avand in vedere ca nu va veti simti prea siguri de voi; resimtiti mai acut dorinta de comunicare si cooperare cu cei din jur. Veti opta, mai degraba, pentru intalniri "unu la unu", decat implicarea in grupuri mai numeroase. Dialogul cu ceilalti va va ajuta sa vedeti, cu mai multa claritate, anumite detalii care va scapau pana la momentul respectiv. In relatia sentimentala, evolutiile sunt ceva mai tensionate. Nesiguranta care va domina, isi face resimtita prezenta si in relatia cu partenerul. Nu lasati presiunile si gandurile negative sa umbreasca momentele frumoase dintre voi!



Rac

Astazi veti fi mult mai intuitivi, veti percepe mai usor eventualele motivatii ascunse ale celor din jur si veti reusi sa cititi printre randuri acolo unde va fi necesar. Din aceste perspective, este un moment excelent pentru cei care activeaza in domeniul financiar, pentru a planifica, pentru a face strategii. Si persoanele care muncesc in cercetare vor fi favorizate in demersurile pe care le vor initiia pe parcursul zilei. Chestiunile sentimentale ar trebui tratate cu sufletul, insa astazi veti fi inclinti sa utilizati mai mult ratiunea si logica. In acest context, este foarte posibil ca unele momente sa nu se desfasoare chiar atat de emotional pe cat v-ati fi dorit.



Leu

Spiritul aventurier ar putea fi exacerbat de climatul astral al zilei de astazi. Se contureaza viziuni mai clare si scopuri mai precise. Perspectivele par a se defini mult mai vizibil si va invita la actiune. Nu va multumiti cu discutii superficiale, ci va doriti sa ajungeti la esenta lucrurilor. In multe cazuri, ati putea sa nu gasiti persoane dispuse la acest gen de analize. Este posibil sa va fie dificil a acorda atentie chestiunilor practice, care vi se par mult prea prozaice. Examinarea comportamentului celorlalti prea in amanunt, ar putea sa scoata la iveala mult prea multe deranjamente, facand destul de grea o comunicare normala si, cu atat mai mult, o colaborare intr-un scop anume. Aveti grija sa nu va credeti prea perfecti! Fiti constienti de faptul ca aveti si voi destule neajunsuri!



Fecioara

Interesul vostru migreaza, astazi, catre cariera si modul in care aceasta va solicita abilitatile de comunicare. Opiniile voastre vor spori in autoritate si vor fi mult mai mult luate in considerare. Poate fi un moment potrivit in care sa va ocupati de ascensiune in cariera si afaceri, pe mai multe planuri, chiar. Fiti atenti la luptele pentru putere care se desfasoara in jurul vostru si aveti grija sa nu fiti atrasi, fara voia voastra, in vreun episod de acest gen. Tacticile manipulative nu au niciodata un rezultat "frumos", chiar daca voi sunteti castigatorii. S-ar putea sa va confruntati cu sentimente de insecuritate, cu unele temeri care sa va submineze increderea si performantele, sa va impiedice sa va bucurati asa cum ati dori de ceea ce faceti.



Balanta

Pe parcursul acestei zile, este posibil ca, de mai multe ori, gandurile voastre sa fie atrase catre cele mai dragi vise, sperante si se poate sa gasiti o modalitate foarte inventiva de a vi le realiza. Devine important pentru voi sa va impartasiti gandurile si trairile cu cineva din exterior. Alegeti cu atentie persoana respectiva! O situatie incomoda poate sa apara in a doua parte a zilei, facandu-va sa va doriti sa fiti oriunde altundeva decat acolo. Partenerul ar putea sa dea unele semne de gelozie, lucru care va creaza o stare la fel de incomoda. Ar trebui, totusi, sa va impuneti rabdare si sa descoperiti sursa nelinistilor acestuia.



Scorpion

Familia si chestiunile domestice vor prima in interesele voastre, pe parcursul zilei de astazi. O chestiune romantica sau o intamplare legata de o calatorie, de educatia voaastra sau de probleme legale poate lua o turnura complet neasteptata, in sens pozitiv. Astazi, problemele care s-au acumulat in ceea ce priveste evolutiile din caminul conjugal, ar putea sa va ajunga din urma si sa va forteze sa va implicati. Nu va veti putea eschiva si nici nu ar fi intelept. Unele tensiuni cu radacini mai vechi, ar putea erupe, in aceste momente, ca urmare a manifestarii indiferentei fata de chestiuni ce trebuie neaparat rezolvate.



Sagetator

Semnele de progres incep sa se arate tot mai des, ceea ce nu poate decat sa va bucure; in special proiectele ce implica multa creativitate si originalitate, relatiile sentimentale si cele care implica juniorii familiei, hobby-urile, vor fi foarte favorizate. Viata profesionala va fi in plan secund, insa asta nu inseamna ca problemele din aceasta arie trebuie neglijate. Rezolvati obligatiile pe care vi le-ati asumat, pentru a evita crearea unor probleme noi si acute. Increderea in propriile forte se va consolida pe masura desfasurarii actiunilor. Este posibil ca ziua de astazi sa fie putin haotica, mai ales daca veti trece printr-o perioada de tranzitie evidenta.



Capricorn

Desi contextul astral al zilei de astazi incurajeaza trecerile directe la actiuni, deciziile nu ar trebui luate pe fuga, in graba. Este foarte posibil sa experimentati schimbari de interese. Relatiile sociale vor cunoaste influente pozitive, iar veniturile din afaceri vor merge intr-un trend ascendent. Veti fi mult mai motivati sa duceti la bun sfarsit proiecte pe care le aveti in minte de mai multa vreme, dar pe care nu ati avut inca destul curaj pentru a le pune in miscare. Relatiile sentimentale vor fi impulsionate spre trecerea la urmatorul nivel. Este un moment favorabil pentru o cerere in casatorie sau pentru inceperea unei realtii de cuplu durabile.



Varsator

Astazi este posibil s-aveti de-a face cu o serie de provocari in ceea ce priveste relatia de cuplu sau alte relatii intime. Proiectele care vizeaza castiguri banesti ceva mai substantiale se vor dezvolta neasteptat de mult, solicitandu-va mai intens atentia si participarea. Succesul va fi posibil, insa va implica si unele costuri: timp petrecut departe de familie, oboseala, stres. Este bine ca relatia cu persoanele alaturi de care va desfasurati activitatea profesionala sa fie ferma si deschisa, fara sa lasati loc neclaritatilor. Luati lucrurile pas cu pas, fara a va grabi. Observati, analizati si apoi actionati, chiar daca unele decizii nu vor fi usor de luat.



Pesti

Este o zi perfecta sa va puneti unele lucruri in ordine, sa va adunati gandurile si fortele pentru a face fata solicitarilor, care nu vor intarzia sa apara, fie la lucru, fie in familie. Veti fi destul de stabili emotional, pentru a actiona cu promptitudine si fermitate, inclusiv in eventuale situatii de criza ce ar putea sa apara. Puteti sa va permiteti sa si visati, insa limitati-va la chestiuni care se si pot realiza in practica. Puteti sa va faceti planuri romantice, alaturi de partener, pentru a revigora pasiunea din relatie; va veti consolida, astfel, legatura si va veti confirma sentimentele reciproce. Pentru cei singuri, este un moment potrivit pentru a actiona in sensul apropierii de persoana pe care o vedeti alaturi de voi in viitor.