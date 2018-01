Tariful pentru gaz ar putea fi redus cu până la 20 la sută. Premierul Pavel Filip cere ca ieftinirea să fie aplicată de la 1 ianuarie

Tariful pentru gazele naturale ar putea fi reduse cu până la 20%. La această concluzie a ajuns Guvernul în urma unei analize la acest subiect. În debutul ședinței de astăzi a Guvernului, premierul Pavel Filip a declarat că Executivul a prezentat deja concluziile sale companiei Moldovagaz, iar decizia urmează să fie luată de către regulatorul național – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prim-ministrul a mai atras atenția că, ținând cont că revizuirea tarifelor se face o dată pe an, ieftinirea să fie aplicată de la 1 ianuarie, iar Moldovagaz să prevadă modalități de a compensa consumatorilor facturile plătite deja.



„Analiza noastră, a Guvernului, care a încercat să țină cont atât de devierile pozitive, cât și de cele negative, dar și de evolutia prețului la nivel internațional, indică faptul că pentru acest an există toate premisele unei reduceri semnificative a prețului gazelor naturale. Este deci posibilă o scădere cu până la 20 de procente a acestui preț.



Cei de la Moldovagaz au o viziune diferită de a noastră, însă noi am mers pe o analiză absolut obiectivă. Decizia finală o va lua regulatorul, respectiv ANRE, însă noi am dorit ca Moldovagaz să cunoască poziția noastră și cum am ajuns la acest procent. Moldovagaz ne-a informat că există deja discuții cu ANRE și sperăm că în curând vom avea o decizie finala legată de prețul gazului pentru acest an”, a declarat Pavel Filip.



Premierul a mai adăugat că atât Guvernul, cât și Moldovagaz, sunt de acord că reducerea tarifelor este una justiciată. La fel, acesta a cerut companiei să gândească și implementeze un sistem de compensare a cheltuielilor pentru consumatori în perioada în care au achitat conform tarifelor vechi.



„Am cerut de asemenea celor de la Moldovagaz să se gândească la un sistem de compensare pentru primele luni ale anului, în cazul în care se ajunge la reducerea prețului, așa încât oamenii sa beneficieze de această reducere încă din primele zile ale lui 2018. Consider normal ca cetățenii sa plătească noul preț redus începând cu 1 ianuarie 2018, chiar dacă procedurile legale mai durează; ele trebuie respectate, fără îndoială, însă atunci să se găsească modalitatea de compensare. Fie li se dau oamenilor banii înapoi pe ce au plătit în ianuarie-februarie, de exemplu, fie le vin facturi mai mici în lunile următoare. Urmează deja sa vină Moldovagaz cu soluția”, a adăugat premierul.