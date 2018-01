8 beneficii ale apei cu lămâie

Nutriționiștii ne spun că apa cu lămâie este probabil unul dintre cei mai buni aliați atunci când ținem o dietă datorită numeroaselor beneficii pe care aceasta le are atât asupra sistemului imunitar, cât și asupra apetitului.



De asemenea, dacă înlocuiești, de exemplu, sucul de portocale cu apa cu lămâie, caloriile vor fi mult mai puține.



Stoarce o lămâie într-un pahar cu apă și consumă-l înainte de masă. Dacă vrei să piezi în greutate e de preferat ca acesta să fie băut rece, cu gheață. Dacă vrei o digestie mai bună, atunci apa trebuie să fie caldă.



Iată punctual, care sunt principalele beneficii ale apei cu lămâie:



Previne bolile

Vitamina C pe care o conține lămâia ajută la întărirea sistemului imunitar, iar combinată cu apă aceasta funcționează ca o protecție împotriva infecțiilor.



Ajută digestia

Flavonoidele din lămâie ajută acidul din stomac în a digera mâncarea, de aceea apa caldă cu lămâie e consumată dimineața de multe persoane.



Sursa de vitamina C

Vitamina C e un puternic antioxidant necesar organismului, iar un pahar de apă cu lămâie ne asigură o parte din acest necesar.



Ne menține hidratați

Dacă ești una dintre acele persoane care nu reușesc să bea 2 litri de apă pe zi, atunci puțină lămâie într-un pahar cu apă te poate ajuta să respecți acest obicei sănătos.



Îmbunătățește funcțiile ficatului

Flavonoidele din lămâie protejează ficatul de toxine și reduce grăsimea acumulată.



Previne pietrele la rinichi

Acizii din lămâie previn formarea pietrelor la rinichi.



Împrospătează respirația

Lămâia conține mai mult substanțe nutritive care ajută la reducerea bacteriilor din cavitatea bucală, ceea ce înseamnă o respirație mai proaspătă. Încearcă să folosești un pai pentru a preveni inflamarea gingiilor.



Stimulează metabolismul

Studiile au dovedit că trei pahare de apă cu lămâie pe zi stimulează metabolismul și te ajută să îți menții greutatea corporală.