Răceală sau gripă: care e diferența?

Durere în gât, nas înfundat și febră – cu toți ne-am confruntat cu aceste simptome, fără să știm dacă este vorba de o răceală sau de gripă. Chiar dacă, la prima vedere, bolile pot avea manifestări comune, sunt diferite una de cealaltă.



Atât gripa, cât și răceala sunt viroze respiratorii care pot fi confundate ușor. Răceala afectează organismul pe o durată mai scurtă şi într-un mod mai puţin agresiv, iar gripa are o durată de manifestare mai lungă şi poate prezenta episoade severe. O gripă serioasă poate ține și câteva săptămâni.



Gripa are caracter epidemic

Gripa este o infecție virală, contagioasă, produsă de virusurile de tip A, B şi C. Boala se transmite pe cale aeriană, prin picăturile de salivă ale bolnavilor care tuşesc sau care strănută. Simptomele specifice gripei apar brusc și se dezvoltă rapid: febră, dureri de cap, tuse uscată, secreții nazale abundente, dureri musculare, oboseală și lipsă de energie, adesea însoțite de pierderea apetitului. Pot dura între câteva zile și câteva săptămâni. La gripă pot apărea complicații, putându-se ajunge la pneumonie. Uneori, suferindul necesită spitalizare. Ca și în cazul răcelii, gripa apare mai des în anotimpul rece (iarna și primăvara devreme) și poate determina apariția unor epidemii sezoniere.



Răceala nu dă complicații

Răceala sau guturaiul este cauzată de virusuri respiratorii și are manifestări asemănătoare gripei, dar mai blânde. Se transmite prin contact direct cu persoana infectată, dar și pe cale aeriană: prin tuse, strănut sau obiecte contaminate. Începe cu senzaţia de gât uscat şi dureros, fiind însoțită de o stare de oboseală, de strănut, tuse și nas înfundat. Durează, de obicei, de la 4 până la 10 zile. Adulții pot avea cel puțin 2 răceli pe an, iar copiii între 5 și 8 răceli. Nu se manifestă prin simptome grave și dă extrem de rar complicaţii cardiace sau pulmonare.



Gripa poate fi prevenită - răceala, nu

Vaccinul antigripal constituie cel mai eficient mod de prevenire a gripei. Aceasta se administrează anual, în lunile de toamnă (septembrie-octombrie), mai ales celor expuşi la complicaţii sau cu risc mare de îmbolnăvire (femei însărcinate, copii, vârstnici, persoane cu risc crescut de infecții respiratorii). Vaccinarea contra răcelii nu este posibilă, din cauza multitudinii de virusuri responsa¬bile de producerea afecţiunii. Totuși, tratamentele naturiste și o alimentație bogată în vitamine ajută la întărirea sistemului imunitar.



Antibioticele nu au efect

Nu există tratament pentru gripă sau răceală, deoarece acestea sunt infecții virale. Antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor, doar asupra bacteriilor. Sistemul imunitar al bolnavului trebuie să lupte împotriva infecției, astfel încât aceasta să dispară. Consumul de vitamina C, lichidele și odihna sunt esențiale pentru ca organismul să se poată reface.



Sfatul specialistului

„Un procent semnificativ de infecții gripale cu evoluție ușoară sunt catalogate drept simple răceli, iar din totalul răcelilor, un număr important au drept cauză, în sezonul rece, o infecție gripală. Cei doi termeni sunt parțial superpozabili, o diferențiere între ei fiind practic imposibilă. Infecțiile respiratorii ușoare (fără febră, cu stare generală bună, care evoluează rapid spre ameliorare) pot fi tratate simptomatic la domiciliu. Infecțiile respiratorii însoțite de febră, tuse, modificarea stării generale, care se agravează progresiv sau care trenează în timp, impun consultarea medicului și tratament corespunzător.“ Dr. Călin Ciubotaru, medic primar medicina de familie, Clinica oftalmologică Infosan.