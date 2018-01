Surse de vitamina B4, esențială pentru imunitate

Cunoscută şi sub numele de adenină, vitamina B4 face parte din complexul B şi este cunoscută pentru rolul său de a accelera procesul de producere a energiei în organism. Ea ajută la întărirea sistemului imunitar, dar şi la ameliorarea anumitor simptome. Află în ce alimente o găseşti!



Miere naturală

Folosită încă din vechime, mierea naturală are o mulţime de beneficii asupra sănătăţii organismului. În stare lichidă sau solidă, aceasta este o sursă bogată de vitamina B4 şi este mult mai consistentă faţă de mierea prelucrată. Poţi mânca zilnic, la micul dejun, o tartină cu un cubuleţ de unt şi o linguriţă de miere proaspătă.



Cereale integrale

Cerealele integrale conţin cele mai multe vitamine din complexul B, inclusiv vitamina B4. Include în alimentaţia ta fulgii de ovăz, grâu, orz, porumb şi secară pentru ca organismul tău să aibă energie pe toată durata zilei. Tărâţea şi germenii de grâu conţin cele mai multe vitamine. Le poţi asocia cu iaurt grecesc sau lapte cremos şi fructe. De asemenea, mai poţi mânca dimineaţa şi două felii de pâine toast făcută din cereale integrale.



Cuişoare

Sunt condimente utilizate pe scară largă în India, într-o varietate de mâncăruri. Cuişoarele au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri atât ca aliment, cât şi ca medicament. Bogate în vitamina B4, aceastea au rolul de a preveni diabetul şi a ajuta la scăderea în greutate.



Căpşuni

Aceste fructe delicioase sunt bogate în antioxidanţi şi vitamina B4, având rolul de a stimula organismul. Căpşunile îmbunătăţesc vederea, te ajută să slăbeşti, sunt săţioase şi luptă împotriva bolilor cardiovasculare.



Mere

Încă un motiv în plus să mănânci zilnic mere! Dincolo de faptul că sunt absolut delicioase, merele îţi asigură un aport de vitamine, printre care şi vitamina B4. Fructele pot preveni boala Alzheimer, constipaţia, diabetul şi tulburările hepatice.



Ghimbir

Sursă de vitamine şi antioxidanţi, ghimbirul este ideal pentru persoanele care suferă de greaţă şi indigestie. În plus, datorită proprietăţilor antiinflamatoare, condimentul previne infecţiile bacteriene şi întăreşte sistemul imunitar.



Roşii

Gustoase şi săţioase, roşiile conţin vitamine şi minerale care ajută la reducerea tensiunii arteriale şi protejează inima datorită licopenului din pulpă. De asemenea, acestea sunt ideale pentru o dietă echilibrată, asigurând o senzaţie de saţietate. Mănâncâ-le simple sau în combinaţie cu salate şi brânzeturi.