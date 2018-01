Ce spun astrele azi, 27 ianuarie

Berbec

Din fericire, sunteti inconjurati de energii pozitive astazi; totusi, aveti si unele retineri si chiar va veti intreba, uneori, daca veti putea duce, cu bine, la final, tot ceea ce v-ati propus pentru ziua de astazi, mai ales daca aveti stabilite proiecte ambitioase. Cei din jur, insa, par sa va acorde incredere si sa-si puna sperantele in voi si in actiunile voastre. Lasati deoparte convingerea ca doar muncind non-stop veti aunge la rezultatele scontate; organizati-va eficient si veti vedea ca obiectivele vor putea fi atinse mult mai usor si chiar va mai si ramane timp liber; o parte din acesta puteti sa-l dedicati intretinerii sanatatii, impactul acestor actiuni fiind pe termen lung.



Taur

Ar trebui sa fiti recunoscatori ca obtineti sprijinul scontat astazi, de si nu v-ati fi asteptat la prea multe, din acest punct de vedere. Aveti grija caci exista unele persoane care, desi se ofera sa va ajute, cu cele mai bune intentii, de altfel, pot, fara voia lor, sa se transforme in surse de distractie, care sa va incetineasca din ritm, mai mult decat sa va ajute sa terminati mai repede. Prietenii va considera persoana cea mai potirivta pentru a-i asculta, insa daca prea multi apeleaza la voi, in acest sens, incarcarea emotionala ar putea deveni mai mult decat puteti voi duce. Fiecare actiune are costurile sale; sa nu va indoiti de acest lucru, chiar daca, aparent, totul pare a fi gratis.



Gemeni

Mintea voastra este angajata pe mai multe directii de gandire astazi, ceea ce poate crea numeroase confuzii, la un moment dat. Gandurile voastre se succed atat de repede incat exista periocolul de a pierde contactul cu realitatea, in totiul unor actiuni importante. Chiar daca aveti capacitatea de a va reveni rapid la realitate, astfel incat cei din jur nici sa nu observe ca v-ati pierdut, pentru o clipa, concentrarea, astfel de situatii va pot scoate din ritm, pot afecta prestatia voastre in diverse directii de actiune. Inainte de a repeta experienta neplacuta, incercati sa va concentrati pe cate o sarcina la cate un anumit moment; luand lucrurile metodic, unul cate unul, veti putea actiona mult mai coerent si chiar veti reusi sa rezolvati mult mai multe.



Rac

Astazi trebui sa va reintoarceti la munca, poate dupa o perioada de vacanta sau dupa o scurta pauza; oricum ar fi, chiar daca munca pe care o desfasurati este de mare interes pentru voi, totusi nu ar fi fost rau sa mai aveti inca o zi sau doua pentru a va apleca asupra activitatilor care va fac placere. Concentrarea la activitatile pe care le aveti de indeplinit astazi parea aproape imposibila. In loc sa incercati sa atacti lucrurile in forta, mai bine planificati-va ceea ce aveti de facut, intercaland si perioade de pauza care sa va ofere si ragaz de reverie daca asa simtiti nevoia. In loc sa va fortati inutil incercand sa va concentrati atentia pe mici sectiuni din realitate, mai bine gasiti un ritm de lucru care sa vi se potrivesca cel mai bine.



Leu

Intuitia este la cote maxime astazi; felrul nu va inseala si aproape ca simtiti ce este dupa colt, daca se poate spune asa. Instinctiv va dat seama ce urmeaza, iar acest lucru se poate dovedi realmente salvator, in unle imprejurari ale zilei; puteti sa va asigurati baze mult mai solide pentru planurile pe care le aveti creionate deja. Analiza logica, insa, pare sa nu va fie pe-atat de mult ajutor pe cat v-ati fi asteptat; chiar si faptele verificabile pot sa va conduca, uneori, intr-o directie gresita. Contextul astral va indeamna sa inchideti ochii si sa va lasati purtati de imaginatie, atunci cand simtiti ca pierdeti contactul cu ceea ce se intampla. Faceti in asa fel incat visele voastre sa fie mai puternice decat temerile!



Fecioara

Relatiile interpersonale, cele de afaceri, dar si cele ce tin de viata privata, vor fi destul de complexe astazi, solicitandu-va mult mai mult implicarea si atentia, in contextele in care se desfasoara. Veti avea numeroase optiuni, care mai de care mai interesante, insa nu sunteti gata sa va concentrati doar pe o singura directie. Totusi, trebuie sa aveti in vedere faptul ca, uneori, este bine sa va axati pe ceva si sa faceti acel lucru cat mai bine, decat sa actionati pe mai multe planuri si sa nu reusiti sa duceti nimic la bun sfarsit. Totusi, optimismul va insufleteste chiar si atunci cand lucrurile nu merg in directia pe care ati fi dorit-o; convingerea ca norocul este imediat dupa colt va insufleteste sa mergeti inainte.



Balanta

Restabilirea echilibrului psihic se dovedeste a fi foarte dificila, mai ales daca lucrurile arata foarte bine, la suprafata. Trebuie sa va ganditi ca fiecare lant are vergile sale slabe, iar acum este momentul in care sa cunoasteti foarte bine aceste vergi slabe, percum si cat de slabe sunt ele. O atitudine pozitiva, optimista, poate influenta benefic orice actiune veti intreprinde astazi. Doar intentiile bune nu sunt suficiente pentru a asigura succesul, chiar si sub auspicii favorabile. Tineti cont ca, pentru a mentine bune relatii in cuplu, trebuie sa va implicati activ; o atitudine pasiva este complet inadecvata, daca nu chiar daunatoare, de-a binelea.



Scorpion

Solutiile creative vor fi foarte la indemana voastra astazi; chiar si apropiatii voastri vor fi surprinsi de suflul creator care s-a abatut asupra voastra, desi, in mod obisnuit, ideile inovatoare nu lipsesc din directia voastra. Astazi perspectivele spirituale asupra vietii va intereseaza ceva mai mult; treceti dinspre latura practica, spre latura mistica, transcedentala, asa ca interesul pentru lucrurile practice s-ar putea sa scada la cote dramatice. Uneori va gasiti prinsi intr-o lume a voastra, in care nu prea lasati pe nimeni sa patrunda, iar astfel de momente pot sa va duca la instrainare chiar si fata de acele persoane care va sunt mai apropiate. Si in plan profesional exista risc de excludere, daca nu reusiti sa va armonizati cu echipa din care faceti parte.



Sagetator

Astazi pare ca nu prea puteti pune baza pe cei din jurul vostru; majoritatea celor din anturaj par mult prea versatili, din acest punct de vedere. Unele persoane isi schimba punctul de vedere de la un moment la altul, ceea ce va deruteaza si va lasa intr-o stare de nedumerire aproape constanta. Se prea poate sa exite momente in care sa nu mai stiti ce sa credeti; indivizi care ieri se declarau ferm alaturi de cauza pe care o sustineti, astazi se gasesc pe pozitii total opuse. Parca ati fi intr-o realitate paralela, care nu mai are nimic comun cu ceea ce stiati voi. Este logic sa faceti eforturi pentru a-i forta pe ceilalti sa-si pastreze partea lor de intelegere.



Capricorn

Oricat de ciudat ar parea, faptul ca lucrurile merg ca pe roate va creaza o stare destul de incomoda, de neliniste interioara; mereu sunteti in asteptarea acelui moment care ar putea strica totul, care ar putea perturba echilibrul pe care l-ati instaurat cu-atata truda. Chiar daca optimismul este o trasatura de caracter admirabila, astazi este momentul sa fiti foarte realisti, mai degraba decat optimisti. Doar atunci cand veti avea o perspectiva realista asupra a ceea ce se intampla, veti reusi sa gasiti satisfactie in succesele obtinute. Astazi este bine sa evitati sa luati decizii premature; cu cat va veti tine optiunile deschise, cu atat finalitatea va fi mai reusita.



Varsator

Astazi sunteti foarte increzatori in propriile forte; vi se pare ca orice problema care va aparea va putea fi rezolvata in doi timpi si trei miscari. Chiar daca capacitatile cognitive va functioneaza la maximum, din pacate nu va exista o epifanie surprinzatoare, care sa dea pe spate pe cei din jur. Este posibil sa existe o rabufnire conceptuala, mai ales daca sunteti pregatiti sa spargeti din tipare, sa treceti dincolo de unele limite impuse de societate, de mediul in care activati, etc. Uneori, daca va puneti baza in logica, puteti sa traversati din punctul A in punctul B, fara prea mari probleme, insa, alteori, daca acordati credit imaginatiei si optimismului, puteti face chiar orice. Bun venit intr-o zi a contrastelor!



Pesti

Gasirea adevarului este tinta voastra prioritara pentru ziua de astazi; pentru asta sunteti dispusi sa faceti aproape orice. Trebuie sa va hotarati daca este mai intelept sa va incredeti in propriile instincte sau sa va bazati, la modul practic, pe faptele existente, asa cum le cunoasteti voi; este o dilema care poate sa va rapeasca mult din liniste, mai ales daca implicatiile sunt semnificative. Problemele personale tind sa acapareze foarte mult din timpul acestei zile, astfel incat chestiunile profesionale vor fi trecute in plan secund; nu ignorati totusi, urgentele. Acumularile din perioada anterioara ar putea fi primejduite de o atitudine indiferenta.