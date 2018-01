Sondaj realizat de o organizație europeană: Principalele probleme din Bălți sunt deșeurile, drumurile sparte și corupția

Majoritatea locuitorilor municipiului Bălți sunt nemulțumiți de starea drumurilor, de modul în care sunt gestionate deșeurile, de lipsa locurilor de agrement și starea în care se află blocurile de locuit. O demonstrează un sondaj realizat în Bălți, în cadrul programului european Mayors for Economic Growth (Primari pentru Creștere Economică). La fel, bălțenii spun că principalul obstacol pentru dezvoltarea afacerilor este corupția.



Astfel, potrivit datelor prezentate, circa 44% la sută dintre bălțeni sunt nemulțumiți de infrastructura drumurilor. Managementul deșeurilor din oraș îi deranjează pe mai mult de 40% dintre locuitori. Aproximativ același procent dintre respondenți sunt nemulțumiți de lipsa locurilor de agrement, precum și de starea și aspectul exterior al blocurilor de locuințe.



Totodată oamenii din Bălți consideră că principala problemă care împiedică dezvoltarea normală a afacerilor din oraș este corupția.



Amintim că după alegerile din 2015, Bălțiul e condus de Renato Usatîi, actualmente fugar la Moscova, care administrează orașul prin Skype. Cea mai recentă problemă cu care s-a ciocnit municipiul a fost cantitatea mare de gunoi adunată pe străzile orașului ca urmare a anulării contractului dintre municipalitate și compania de gestionare a deșeurilor. Cei din urmă au semnalat presiuni din partea administrației orașului, la indicația directă a lui Usatîi. Problema deșeurilor a fost temporar soluționată după implicarea Guvernului, care a trimis oameni și autospeciale care au evacuat gunoiul din oraș, pentru ca oamenii să nu întâmpine Revelionul în mijlocul deșeurilor.



Pe fonul crizei, mai mulți oficiali din cadrul primăriei Bălți, inclusiv viceprimarul și șeful direcției locativ-comunale și-au anunțat demisia, declarând că nu mai pot activa sub conducerea lui Usatîi.



Mayors for Economic Growth – este o inițiativă a UE care vizează autoritățile locale din toate țările Parteneriatului estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.