Gabriel Călin: Preocupările de bază ale hipsterilor politici de la Chișinău e să pară independenți, nonconformiști, să mimeze că urăsc luxul și automobilele

Există în Republica Moldova o subcultură aparte. E vorba de Hipsterii politici. Numai că dacă hipsterii în forma lor originală au preocuparea pentru un stil de viata bazat pe noncorformism, libertate, ecologie, independență și optează sa conduca o bicicletă in locul autoturismelor, atunci hipsterii politici de la Chișinău au puțin alte preocupări. Iar cea de bază este să pară independenți, să pară nonconformiști, să pară că urăsc luxul și automobilele. În realitate aceștia sunt mai periculoși decât politicienii clasici (corupții pe care-i cunoaștem cu toți), pentru că sunt la fel de corupți, doar că încearcă să-și creeze imaginea unor îngeri.



Nu voi numi aici nici hipsterii politici și nici toată suita lor jurnalistico-bloggeristă. Îi cunoașteți și așa, plus tare mare plăcere îmi face momentul în care ei se regăsesc în text dar stau la dubii dacă e bine să reacționeze sau nu – pentru că recunosc astfel că despre ei e vorba.



În fine, ei se consideră oameni cu stil, iar atunci când rostesc ceva le mai scapă câte un dat din cap alene și cu multe înțelesuri, pe care nici ei nu le știu, dar prin care vor să spună: știți la ce mă refer, nu? Ei sunt cei care sunt fericiți o zi întreagă dacă au reușit să adune câteva sute sau mii de like-uri la o postare, iar tot procesul politc al lor la asta se rezumă.



Ei sunt cei care nu știu să reacționeze frumos atunci când oponenții le pun o latrină în fața sediului sau le curăță trotuarele înzăpezite din fața acelorași sedii. Se blochează, pentru că trăiesc într-o lume paralelă în care soții nu-și bat nevestele, pensionarii nu mor de foame, nu se întâmplă accidente, nu sunt violați copiii, poliția nu ia mită, iar prințesele (iertată-mi fie expresia) nu se cacă și prinții (din nou iertare) nu asudă la cur. Chiar dacă știu că realitatea e alta. Pentru ei Social Media e mult mai importantă decât atragerea unor surse financiare în caritate sau strânsul crengilor cazute după furtună în oraș.



Etichetele și hashtag-urile sunt mai valoroase decât construcția unui drum sau ajutorarea unor bătrâni. Pentru ei este foarte important să acuze în permanență și să pară cinstiți, chiar dacă s-au aflat la aceeași treucă partiinică anterior. Pentru ei administrarea țării se face doar în fața computerului și prin rapoarte semestriale emise Brussels-ului sau fondurilor de finanțare a revoluțiilor deținute de oligarhi.



Pentru ei realitatea nu contează. Ei ne vând alta. Una absolut imposibilă și tâmpă. Ei ne vând atlantida, iar noi mai că nu i-am crede și am cădea de acord cu existența unei lumi perfecte în care prințesa de pe Bâc râgîie fluturi, iar dintre vinele prințului de Frankfurt curge miere.



Păi iată acești oameni și mărefer aici la toată cohorta din slujba lor, urlă azi scuipând mir (doar sunt sfinți) că e inacceptabil ca la concursul de ocupare a funcției de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii a existat un singur candidat care a participat și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM.



Pentru ei nu mai contează că până și la Banca Mondială, o instituție puțin peste CSM-ul moldovenesc (nu știați că Moldova e centru Universului?), la funcția de președinte a candidat o singură persoană Jim Yong Kim. Culmea – a și fost ales.



Știți care-i argumentul acestor falși hipsteri? SIMPLU: NU COMPARAȚI MOLDOVA CU RESTUL LUMII!



Corect și tare bun argument. Moldovenii doar sunt altfel… Ca noi nu-i nimeni și nu tre să ne comparăm cu restul.



La ce vroiam să ajung? La faptul că acești hipsteri, rupți de realitățile cotidiene nu au un viitor real, atâta timp cât nu înțeleg că lovitul cu ciocanul peste deget e dureros. Și nu înțeleg din simplul motiv că nu au ținut acel ciocan niciodată în mână. Pentru că fu-fu-fu și bleah-bleah-bleah!