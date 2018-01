Ghelici îi cere lui Dodon să ajute oamenii de la sate

Președintele Asociației Obștești „Moldova Mea”, activistul Fiodor Ghelici, îi cere președintelui Igor Dodon să întreprindă măsuri urgente pentru a ajuta oamenii nevoiași de la sate. În caz contrar, începând cu 1 iunie, va ieși împreună cu ei la proteste în fața Reședinței de Stat, pentru a cere demisia șefului statului.

Într-o conferință de presă la IPN, Fiodor Ghelici, a spus că, la un an de mandat, Igor Dodon nu și-a onorat promisiunile făcute în campania electorală. La Asociația „Moldova Mea”, pe care o conduce, vin tot mai mulți oameni nevoiași care se plâng că nu au un loc de muncă, iar ajutoarele sociale pe care le ridică sunt mici și nu le ajung nici măcar pentru medicamente. Numărul elevilor din școlile sătești scade drastic, iar cei care au mai rămas sunt nevoiți să învețe în condiții care nu fac față unei instituții de învățământ.

Mai multe femei care l-au însoțit pe Ghelici la conferință au spus că l-au votat pe Igor Dodon pentru că acesta a promis salarii mai mari, locuri de muncă și condiții de trai mai bune, dar nimic nu s-a schimbat și oamenii sunt tot mai hotărâți să plece din țară.

Olga Ursu are în grijă un copil minor și un părinte cu grad de dizabilitate. Femeia spune că a crezut în promisiunile lui Igor Dodon, dar nu s-a ales cu nimic.

Elena Ungureanu educă doi copii minori. Soțul are probleme de sănătate. Familia nu are unde locui și nici măcar de ajutor social nu are parte. Femeia susține că la toate solicitările de ajutor pe care le-a adresat autorităților a primit refuz.

Aurelia Marulea are și ea doi copii minori. Și-a pierdut părintele într-un incendiu care i-a mistuit casa, iar unul dintre copii a suferit arsuri grave. Familia stă cu chirie, dar în martie trebuie să părăsească locuința care i-a fost pusă la dispoziție temporar.

Fiodor Ghelici spune că Igor Dodon trebuie să reacționeze și să nu lase acești oameni fără ajutor, care își pierd încrederea în șeful statului.