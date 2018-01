Ce conțin bomboanele

Bomboane, jeleuri, acadele... toate sunt preferatele celor mici și puține sunt ocaziile în care reușești să pleci de la cumpărături fără măcar să iei o pungă din acest tip de dulciuri. Însă, ce se ascunde în spatele aromelor și culorilor?



Zahărul, ingredientul principal

Indiferent de denumirea lor, bomboanele au un conținut ridicat de zahăr. Pe măsură ce siropul dulce se încălzește, apa se evaporă iar concentrația de zahăr crește. Astfel, bomboanele capătă consistență și se întăresc. Dropsurile și acadelele conțin mai mult zahăr decât cele cu o textură mai moale, cum sunt jeleurile sau caramelele.



Nelipsitul sirop de glucoză

Pe lângă zahăr, bomboanele au în componența lor și sirop de glucoză. Acesta este obținut din amidonul din cereale și este mult mai dulce decât zahărul. În ficat, siropul de glucoză se transformă în grăsimi și poate duce la creșterea trigilceridelor și a colesterolului rău din sânge, LDL. Din acest motiv, alimentele care au în componența lor sirop de glucoză trebuie consumate cu moderație.



Textură cremoasă cu ulei de palmier

Uleiul de palmier nu lipsește din componența anumitor tipuri de bomboane cu consistență cremoasă, deoarece nu are gust puternic și nici miros specific. În produsele din comerț, se folosește uleiul de palmier rafinat. Acesta are în compoziție acizi grași saturați care cresc nivelul de colesterol rău și riscul de maladii cardiovasculare. Recomandată pentru consum este doar varianta nerafinată, care e bogată în vitamina E și carotenoizi, cu efect antioxidant.



Ce este E 500?

Un alt ingredient folosit la prepararea bomboanelor este carbonatul acid de sodiu, care apare pe ambalaj sub denumirea de E 500. Acesta este un corector de aciditate. Atât timp cât este consumat în cantități mici, nu are efecte adverse.



Aromă cu vanilină

Vanilina este un compus de origine naturală sau sintetică. Cea naturală e extrasă din păstaia de vanilie, cea sintetică se obține pe care industrială. Vanilina sintetică, mai ieftină, este uitilizată mult mai des decât extractul natural, fiind adăugată în dulciurile și băuturile din comerț.