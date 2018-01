În lumea animalelor polare

Acolo unde temperaturile îngheață-n termometru, ajungând în timpul iernii până la -70°, se găsesc unele dintre cele mai frumoase și mai fascinante animale. Din păcate, unele dintre ele sunt în pericol de dispariție din cauza încălzirii globale. Descoperă-le așa cum nu le știai până acum!



Ursul polar

Este cel mai mare urs din întrega lume și cel mai mare animal de pradă terestru. Ca să îți faci o idee, este de două ori mai înalt și de zeci ori mai greu decât un om, masculul putând ajunge să aibă chiar și 680 de kg, în timp ce femela este pe jumătatea lui. Adaptat la condițiile aspre de la Polul Nord, solitar din fire, poate cutreiera de unul singur chiar și 5000 de km în căutarea hranei. Are 42 de dinți și este stângaci. Rezistă ușor temperaturilor scăzute datorită stratului de grăsime aflat sub piele, de aproximativ 10 cm. Are un simț al mirosului extraordinar de bine dezvoltat, putând detecta chiar și mirosurile aflate la 1,6 km distanță. Paradoxal, deși culoarea blănii sale este albă, pielea este neagră. Și, dacă nu știai, are blană chiar și pe tălpi pentru a-l ajuta să nu alunece pe gheață. În anul 1988 ursul polar a fost mascota Jocurilor Olimpice în Calgary, Canada.



Pinguinul

Este o pasăre care nu zboară, din cauza faptului că nu are oase pneumatice așa cum au celelalte păsări. Pinguinul mic, numit „torda“, este singurul reprezentant al acestei familii care și-a dezvoltat abilitatea de a zbura, însă specia a dispărut în 1800 în urma vânătorii. Rezistă și la temperaturi de -60°grație celor două straturi de pene și a stratului de grăsime. Pentru a se putea scufunda apelează la un truc: înghite pietre! În ceea ce privește dragostea, se pregătește pentru sezonul de împerechere înlocuind penajul vechi cu unul curat și nou. Pinguinii Gento, galanți din fire, obișnuiesc să le dăruiască o piatră partenerei lor, ca simbol al iubirii ce le-o poartă. În căutarea pietrei perfecte, se lasă uneori și cu lupte între masculi, ba chiar și cu furtul acestora din cuibul femelelor care le-au primit deja de la partenerii lor, deoarece își doresc să o găsească pe cea mai frumoasă. Masculii sunt și tați desăvârșiți, clocind oul în lipsa femelei care pleacă în căutarea hranei, suportând frigul chiar și 60 de zile pentru a proteja ouăle, timp în care stau în picioare și nu mănâncă nimic. Se împerechează pe viață, rămânând fideli. Pinguinul Sir Nils Olav este mascota Gărzii Regale din Norvegia din 1972, cu gradul de colonel din 2008.



Vulpea polară

Are cea mai călduroasă blană dintre vulpi, care își poate schimba culoarea în funcție de anotimp. Vara este maronie, iarna albă-cenușie, reușind să se camufleze cu ușurință, putând fi ușor confundată cu zăpada. Vulpea polară comunică cu celelalte vulpi prin intermediul unor sunete ascuțite care pot fi auzite la distanță mare, putând să își avertizeze astfel puii aflați la distanță. Alergă repede, cu o viteză de maximum 48km/h și e recunoscută pentru îndemânarea de a ști să alunece pe gheață. Își sapă un tunel în zăpadă pentru a ajunge în peștera sau în vizuina în care locuiește. Nu hibernează și e nevoită să mergă în permanență la vânătoare pentru mâncare. Hrana și-o păstrează în găuri săpate în pământ. Este un animal monogam, care atunci când își întâlnește perechea rămâne cu ea întreaga viață.