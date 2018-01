Silvia Radu continuă curățenia la Primărie! A sesizat Procuratura privind ilegalitățile comise de angajații instituției

Primarul interimar Silvia Radu continuă lupta cu ilegalitățile comise de către angajații primăriei. Recent, Radu a depus sesizări la organele de drept pe marginea încălcărilor care i-au fost semnalate de către locuitorii capitalei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul național de televiziune.



Totodată Radu a declarat că una dintre prioritățile sale este să asigure transparența utilizării banilor publici și un sistem de control asupra acestor procese. Aceasta a menționat că deja se lucrează la un asemenea sistem care va fi introdus începând cu luna viitoare.



„La momentul de față nu există un sistem care să reflecte fluxul real al banilor municipalității. Am ca scop personal să introduc cât mai repede posibil sisteme moderne de gestiune transparentă a finanțelor publice, care există în întreaga lume și care ne-ar permite să avem un flux transparent și o posibilitate de a gestiona corect și eficient aceste surse financiare”, a declarat Silvia Radu.



În primăvară, primarul general interimar planifică să abordeze problema parcărilor și a comerțului stradal. În acest sens, va fi implementat un concept clar privind controlul activității comercianților, dar și se va pune în discuție subiectul parcărilor cu plată.



„În primăvară trebuie să avem un concept clar cu privire la comerțul stradal. De asemenea, încercăm să creăm un concept clar referitor la soluționarea problemei parcărilor. În acest an vom începe reconstrucția capitală a fațadei Primăriei municipiului Chișinău, pentru că este un loc simbolic și este fața orașului. Cred că vom începe construcția fațadei în primăvară sau, cel târziu, la începutul verii”, a adăugat Silvia Radu.