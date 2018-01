In Romania, ninsorile abundente au luat deja viata a doua persoane. Zeci de scoli si drumuri nationale au fost inchise, iar mii de case au ramas fara curent electric

Cel mai greu se circula intre Constanta si Tulcea. Autoturismele au reusit sa inainteze cu greu din cauza viscolului puternic.

Vantul care a atins in unele cazuri si 130 de km pe ora s-a pornit inca de dimineata. Acoperisul locuintelor sociale aflate pe malul marii in zona Eforie a fost luat pe sus.

Vantul puternic a provocat accidente pe Autostrada Soarelui, dar si pe noul pod de la Agigea.

Dupa ce toata noaptea a nins necontenit, dimineata soferii din Iasi au fost nevoiti sa dea o dificila proba de rezistenta si de rabdare pentru a reusi sa iasa cu masinile de pe stradutele laturalnice.

“Am o ora de cand dau la lopata, m-am trezit de la 7 ca stiam ca o sa fie greu.”

Din cauza viscolului mai multe portiuni de drumuri judetene au fost blocate in judetele Iasi si Vaslui. Drumurile acoperite de zapada si polei le-au facut probleme echipajelor medicale pornite in misiune. Astazi dimineata o ambulanta nu a putut razbate la un bolnav, iar din aceasta cauza, barbatul s-a stins. Si traficul aerian pe aeroportul din Iasi a fost dat peste cap, mai multe curse fiind amanate. Codul porticaliu de vreme rea a ajuns in Romania inca de aseara, provocand mai multe accidente rutiere si blocand numeroase autostrazi.

Odata cu lasarea intunericului, un autobuz cu douazeci de mineri, care se indreptau spre locul de munca, a derapat pe raza satului Iasi - Gorj. Soferul vehiculului nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

SOFER: „Dintr-o data, m-a tras dreapta si n-am avut ce sa-i mai fac, a derapat. Cand vezi magaoaia ca o ia cu tine, nici nu am dat in frana, ca m-a răsturnat cu oamenii de tot.”

In Predeal si Brasov a fost restrictionata trecerea autoturismelor de peste 7 tone. Mai multe TIR-uri au derapat.

“-De cate ore stati aici? -Cam de o ora jumatate. -E mare coada? -Cam pana in partea cealalta.”

Pe langa asta zeci de mii de locuinte au ramas fara curent electric in judetele Iasi, Bacau, Braila si Alba, iar in jur de 85 de institutii de invatamant au fost astazi inchise in 10 judete. Codul portocaliu de ninsori acopera 18 judete din Romania si este valabil pana in aceasta seara.