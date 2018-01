Palatul Élysée: Franţa ar accepta "cu bunăvoinţă" o decizie a Marii Britanii privind rămânerea în UE

Franţa ar accepta "cu bunăvoinţă" o eventuală decizie a Marii Britanii de a rămâne în Uniunea Europeană, afirmă un consilier al preşedintelui Emmanuel Macron, înaintea întrevederii liderului francez cu premierul britanic, Theresa May.



"Dacă mâine ori poimâine, Marea Britanie ar decide să se răzgândească, este clar că am trata acest lucru cu bunăvoinţă", a declarat un consilier prezidenţial francez în numele lui Emmanuel Macron.



"Dar nu depinde de noi ca Marea Britanie să se răzgândească", a explicat oficialul prezidenţial francez.



Emmanuel Macron se va întâlni joi seară cu Theresa May.



În urmă cu câteva luni, Emmanuel Macron afirma că Uniunea Europeană "menţine uşa deschisă" pentru Marea Britanie.