Jean-Claude Juncker: Uniunea Europeană nu se află în război cu Polonia, nu doreşte să îi impună sancţiuni „cu orice preţ”

Uniunea Europeană nu se află în război cu Polonia, nu doreşte să îi impună sancţiuni "cu orice preţ", iar articolul 7 din Tratatul UE nu este este dedicat acestui lucru, a declarat, miercuri, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informează site-ul agenţiei Reuters.



Comisia Europeană a cerut, în decembrie, declanşarea articolului 7 al Tratatului UE, prin care dreptul la vot al Poloniei să fie suspendat. Varşovia a primit la dispoziţie trei luni pentru a renunţa la reformele judiciare.



"Suntem toţi într-un dialog constructiv cu Guvernul polonez. L-am primit pe noul premier al Poloniei la Bruxelles şi amândoi am depus eforturi pentru a atinge un punct de vedere comun", a declarat Jean- Claude Juncker în faţa Parlamentului.



"Nu ne aflăm în război cu Polonia. Avem o dispută cu Guvernul polonez. Articolul 7 al tratatului nu este un articol al sancţionării, ci un articol al confirmării şi avertizării. Aşadar, oamenii, inclusiv cei din Polonia, ar trebui să înceteze să creadă că vrem să sancţionăm Polonia cu orice preţ".



Decizia a fost luată de Comisia Europeană pe fondul noilor reforme judiciare ale Poloniei, care ar avea ca efect "trecerea sistemului judiciar sub controlul politic al majorităţii parlamentare".



În acest context, Partidul Lege şi Justiţie (PiS, centru-dreapta), a declarat că procedura de sancţionare, lansată de Comisie, nu "are nicio valoare" şi este motivată politic.