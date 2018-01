La ce este bun zahărul brun

La început exista numai zahărul alb, însă acum se găsesc mai multe tipuri. După mai multe studii s-a demonstrat că zahărul brun este mult mai sănătos de cel alb. Chiar dacă au substanțe nutritive similare și aproape același indice caloric, diferențele sunt date de culoare, gust și modul de procesare.



Zahărul brun poate fi inclus în absolut toate rețetele, iar beneficiile pe care le are asupra sănătății sunt:



Previne obezitatea

Știai că zahărul brun poate preveni obezitatea? Zahărul brun are mai multe beneficii asupra sănătății, plus că are un număr de calorii mai mic în comparație cu zahărul alb.



Oferă energie

Zahărul brun acționează ca un stimul energic pentru o perioadă scurtă. Te întărește și te ajută să faci față stresului zilnic. Așadar, dacă te simți lipsită de energie și obosită, adaugă un cub de zahăr brun în ceașca de ceai sau de cafea.



Este antiseptic

Zahărul brun are proprietăți antiseptice care vindecă tăieturile minore și vânătăile. În plus, mai conține și proprietăți antiinflamatoare și antimicrobiene, care previn infecțiile care pot să apară din cauza tăieturii. Data viitoare, pune un cub de zahăr brun pe tăietură.



Bun pentru femeile însărcinate

Se spune că femeile care au născut ar trebui să mănânce zahăr brun. După naștere este nevoie de timp pentru recuperare, iar includerea zahărului brun în dieta le va ajuta să-și recapete energia și puterea.



Protejează pielea

Zahărul brun este foarte bun pentru menținerea sănătății și frumuseții pielii, deoarece o hidratează și catifelează. Zahărul brun este sursă importantă de vitamina B, protejând pielea de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi și prevenind astfel îmbătrânirea prematură. Zahărul brun poate fi inclus și în rutina de îngrijire, mai ales în prepararea măștilor exfoliante.



Nu conține chimicale

Zahărul brun este lipsit de chimicale, iar datorită neprocesării are un conţinut bogat în melasă – care conține minerale ca fier, calciu, magneziu, potasiu și fosfor. Astfel organismul primește cantitatea de minerale necesare.