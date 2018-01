Dependenţa de jocuri de noroc ar putea fi tratată cu un spray

Oamenii de ştiinţă finlandezi au demarat un studiu, care are drept scop testarea eficacităţii unui spray nazal împotriva dependenţei de jocurile de noroc.



Pulverizatorul conţine medicamentul naloxonă, utilizat pentru a opri efectul supradozelor de opioide. Naloxona acţionează asupra producerii neurotransmiţătorului dopamină, care are un rol major în dependenţă, scrie Rador.



„Participarea la jocuri este asociată cu o mulţime de comportamente impulsive”, a declarat un expert în sănătate din Helsinki, care a adăugat: „Dorinţa de a juca este imediată, astfel încât căutăm un medicament care acţionează rapid. Studiul va cuprinde 130 de voluntari.



Fiecare dintre ei va putea folosi spray-ul timp de trei luni. Jumătate dintre participanţi vor primi un spray cu placebo”. Potrivit expertului, studiul este unic. Oamenii de ştiinţă au folosit anterior o substanţă asemănătoare cu naloxona, conţinută în capsule, însă tratamentul nu a fost eficient, fiind necesară administrarea sa cu cel puţin o oră înainte pentru ca efectul medicamentului să se simtă. Rezultatele studiului vor fi cunoscute după un an şi jumătate.