Opinie: Maia Sandu se laudă cu un premiu primit pentru antireformele din educație

Decizia organizației The Global Partnership for Social Accountability (GPSA) de a a acorda premiul Maiei Sandu, a stârnit nedumeriri în rândul internauților de la Chișinău. Or, premiul i-a fost acordat fostului ministru al Educației pentru așa-numitele reforme realizate de către Sandu în sistemul de învățământ, care au presupus închiderea școlilor și abuzarea intimității elevilor prin instalarea camerelor de filmare în sălile de BAC, proiect ce nu-i aparținea fiind planificat înaintea venirii sale la minister. Despre aceasta scrie bloggerul Eduard Frunze într-o postare pe pagina sa.



„Acest premiul Maia Sandu îl primise pentru proiectul „camere la BAC”, care de fapt nici acesta nu-i aparține Maiei Sandu, ci predecesorului ei. Ea a venit la Ministerul Educației când proiectul era deja scris, aprobat și chiar și resursele pentru implementare erau identificate, rămăsese de dat ordin și de tras laurii. Dar asta deja e altă treabă.



La ce am vrut eu să vă trag atenția, e că acest premiu vine de la Global Partnership for Social Accuntability (GPSA), proiect al Băncii Mondiale, și cum scriau în 2015 cei de la Banca Mondială, Maia Sandu ar fi primit premiul pentru o reformă în educație ce privește re-eficientizarea cheltuielilor (adică închiderea școlilor) dar și pentru că a introdus un sistem anti-fraude la Bacalaureat (adică camerele despre care se știe că proiectul nu-i aparține)”, scrie Frunze pe blogul său.



Bloggerul se arată nedumerit de faptul că o asemenea organizație serioasă a oferit premiul Maiei Sandu pentru că a făcut economie de bani pe seama închiderii iraționale a școlilor. La fel de irațional pare și argumentul de GPSA de a oferi Maiei Sandu premiul pentru că a lansat colaborări cu ONG-uri, pe când multe organizații din societatea civilă erau atunci angajate politic pentru a promova PLDM, formațiunea care a delegat-o pe Maia Sandu în funcția de ministru.

„Cum a decis GPSA că Maia Sandu merită acest premiul pentru eficientizare a cheltuielilor, când de fapt ea a făcut economie în baza închiderii iraționale a școlilor?!



Ca de exemplu cum a fost închiderea școlii cu predare în Limba Română din Găgăuzia ce a avut ca rezultat obligarea a peste 150 elevi vorbitori de română din regiune să se înscrie în școală cu predare în limba rusă.



Cum a decis GPSA că acest premiu oferit regional, trebuie să meargă spre Moldova și anume spre Maia Sandu pentru că ar fi lansat colaborări guvernamentale și decizionale cu ONG-urile, pe când atunci societatea civilă era supusă procesului de politizare intensă și erau utilizate ca instrumente de propagandă și PR?!”, adaugă bloggerul.