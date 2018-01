Chiril Lucinschi a recunoscut că a făcut afaceri cu Ilan Shor, dar insistă ca banii sunt legali

Fostul deputat PLDM, Chiril Lucinschi, actual acuzat de spălare de bani în dosarul BEM recunoaște că a avut afaceri cu primarul orașului Orhei, Ilan Shor. Lucinschi însă subliniază că relațiile comerciale pe care le-a avut cu Shor au fost perfect legale, iar contractele dintre firmele celor 2 vizau oferirea unor servicii la comandă, ceea ce, potrivit fostului deputat, este un lucru absolut normal.



„Da, el a avut datorie. Eu vin cu documente, nu pur și simplu vă declar lucrul acesta. Vin cu documente care confirmă aceste chestiuni. Compania trebuia să presteze servicii la solicitare, la comandă. Așa este prevăzut contractul. Deci, când este necesar, atunci serviciile trebuie să fie prestate. Această solicitare nu a parvenit. Da, am avut niște contacte, m-a întrebat despre una, despre alta, a avut nevoie cu Moscova un pic să-l ajut și așa mai departe. Atât. În rest, nimic deosebit. Repet, astfel de contracte sunt un lucru normal peste hotare. Aici, la noi, se încearcă a se prezenta un lucru extraordinar”, a declarat astăzi Chiril Lucinschi după ședința de judecată în care a fost vizat.



Acesta a mai adăugat că legalitatea banilor vizați și a contractelor în cauză a fost avizată de organe și instituții specializate.



„În R. Moldova nu am avut nicio înțelegere, nicio legătură. Banii respectivă au fost c ontrolați prin organe specializate și legalitatea contractelor, la fel, a fost verificată de intituții specializate. Toate sunt valabile până acum, absolut nimeni nu le-a contestat”, a adăugat fostul deputat PLDM.