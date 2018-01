Viktor Orbán: Birocraţii din Bruxelles se comportă de parcă ar fi centrul unui imperiu / UE trebuie să ajute imigranţii, "dar nu putem ajuta lumea, dacă ne distrugem propriul popor"

Uniunea Europeană trebuie să ajute imigranţii, ”dar nu putem ajuta lumea, dacă ne distrugem propriul popor", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, într-un interviu apărut în ediţia de duminică a săptămânalului german Welt am Sonntag, relatează MTI.



Premierul Ungariei a declarat că este de acord cu Papa Francisc că “din dragoste creştinească pentru aproapele nostru” UE trebuie să ajute imigranţii, dar întrebarea este în ce fel Blocul comunitar acordă acest ajutor.



”Sirienii au dreptul să plece în cea mai apropiată ţară pentru a-şi salva viaţa, dar i-am lăsat să pătrundă în Europa, iar pentru asta am ignorat toate legile. Refugiaţii nu vin din zone de război, vor doar să trăiască mai bine la noi, decât au făcut-o în Africa şi Asia. De aceea, ajutorul trebuie dus la ei, nu trebuie aduşi ei aici”, a declarat Orbán.



Liderul de la Budapesta a adăugat că ţara sa “are un simţ mai dezvoltat pentru tema imigranţilor, decât Germania”, deoarece se află “într-o zonă de pericol”.



“Suntem solidari şi pentru asta suntem criticaţi. Apărăm graniţele UE cu militari, ceea ce ne costă 1 miliard de euro. Ce face în schimb Bruxelles-ul sau Berlinul? Nu ne plătesc nimic şi ne mai şi înjură. Nu vom permite Bruxelles-ului să ne dicteze pe cine să primim, doar Ungaria poate decide cine are voie să se afle pe pământ unguresc. Cu respectarea acestui principiu, vom participa cu plăcere la elaborarea unui sistem privind imigranţii”, a mai spus Viktor Orbán.



”Europa nu este la Bruxelles, ci la Berlin, la Budapesta, la Varşovia sau la Paris, dar nu critic Bruxellesul, ci pe politicienii şi birocraţii de acolo, care se comportă de parcă ar fi centrul unui imperiu”, a continuat prim-ministrul Ungariei.