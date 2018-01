Condimente de leac

Pe lângă faptul că dau o aromă specială preparatelor, condimentele sunt o sursă naturală de vitamine, minerale și antioxidanți. Uscate sau proaspete, reduc nivelul de colesterol, scad glicemia și stimulează digestia.



Busuiocul te scapă de oboseală

Fitoterapeuții îl recomandă în tulburări gastro-intestinale și în tulburări ale căilor respiratorii. De asemenea, scade balonarea şi senzaţia de greaţă. Are rol antiseptic şi înlătură oboseala. Bea un ceai de leac, preparat dintr-o lingură de plantă la o cană cu apă clocotită. Pentru a te bucura de proprietăților curative, adaugă frunze proaspete de busuioc în salate, paste sau supe.



Pătrunjelul stimulează digestia

Pătrunjelul stimulează digestia, ajută la eliminarea rapidă din organism a fluidelor în exces şi reduce senzaţia de balonare. Ajută la atenuarea durerii artritice. Datorită vitaminei C din compoziția sa, e bun și în afecțiunile cardiovasculare. Se consumă ca atare, adăugat în mâncăruri. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de frunze la o cană de apă clocotită. Se beau 2-3 căni pe zi.



Rozmarinul, tonic pentru creier

Rozmarinul este bogat în vitamina B6, calciu și fier. Îmbunătăţeşte digestia, stimulează secreţiile biliare şi previne deteriorarea celulelor neuronale. În bucătărie, rozmarinul dă un gust minunat fripturilor, mâncărurilor de legume sau cartofilor la cuptor. Ceaiul de rozmarin se recomandă în tratarea afecțiunilor stomacului și intestinelor, în boli hepatice și respiratorii, în astenie, surmenaj, convalescență. Se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană de apă clocotită. Vasul se acoperă, se lasă 10 minute la infuzat, după care ceaiul se strecoară și se bea cald, îndulcit cu miere, 2-3 căni pe zi.



Scorțișoara scade glicemia

Scorțișoara scade nivelul glucozei din sânge, stimulează imunitatea şi reglează nivelul de colesterol. Ceaiul de scorțișoară ameliorează simptomele de gripă și răceala. Este recomandată în timpul iernilor frigutoase. Ceaiul se prepară din batoane de scorțișoară rupte, lăsate 10 minute, într-o cană cu apă clocotită. Nu este indicată pe perioada sarcinii, copiilor sub 2 ani și persoanelor alergice.



Ghimbirul alungă răceala

Ghimbirul îmbunătăţeşte digestia, fiind un excelent detoxifiant. Combate răceala şi senzaţia de greaţă. De asemenea, scade nivelul colesterolului rău din organism, reducând riscul bolilor de inimă. Poate fi folosit în supe, deserturi sau băuturi. La un litru de apă fiartă se adaugă o bucată de ghimbir de 3-4 centimetri, tăiată mărunt. Se lasă la infuzat. Se poate îndulci cu miere. Se beau 2-3 cești. Atenţie! O cantitate prea mare poate irita stomacul.



Cuișoarele, efect antitusiv

Răceala şi tusea pot fi tratate cu ajutorul cuişoarelor. Combat senzaţia de greaţă. Pentru prepararea unei căni cu ceai de cuişoare se ia o jumătate de linguriţă de cuişoare, se adaugă o cană de apă şi se fierbe la foc mic timp de aproximativ 10 minute, într-un vas acoperit, pentru a nu se pierde uleiurile volatile. Consumul de cuişoare trebuie evitat în timpul sarcinii.



Coriandrul, contra balonării

Fructele plantei (impropriu numite semințe) sunt binecunoscute în medicina tradițională. Sunt folosite în diverse tulburări digestive, de la balonări la crampe intestinale. În mod frecvent, sunt utilizate în combinație cu alte plante care ușurează digestia – fenicul, anason verde, angelică. În timpul mesei, adaugă în salate o linguriță de ulei de măsline extravirgin, în care ai pus o picătură de ulei esențial de coriandru și una de arbore de ceai. Acest amestec stimulează flora inestinală și ajută digestia.



Curcuma

Curcuma, condimentul binecunoscut din bucătăria indiană, are în compoziție substanțe care te ajută să alungi durerea. Curcumina din compoziția curcumei este un antioxidant cu efect antiinflamator. Are efect excelent în cazul suferinzilor de osteoartrită. Folosește-o ca atare în mâncărurile de zi cu zi – în paste, supe-cremă, în tocane și-n preparatele cu carne.