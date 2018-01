Cât de des ar trebui să ne spălăm părul

Părerile sunt împărțite când vine vorba de cât de des ar trebui să ne spălăm pe cap. Zilnic, o dată la două-trei zile sau doar o dată pe săptămână. Și totuși, care este cea mai bună variantă?



Individualitate și personalizare

Fiecare dintre noi are propriile reguli de îngrijire a părului. Așa că, nu este de mirare că există atât de multe păreri în privința unui obicei în aparență banal. Ei bine, se pare că nu există o regulă general și bine stabilită, valabilă pentru toată lumea. Deși este bine să-i oferi părului o pauză de la șamponarea zilnică, dacă sari de prea multe ori peste spălat îi poți face părului mai mult rău decât bine.



Care este recomandarea hairstylistului?

“Trebuie să uităm de mitul spălatului o dată pe săptămână cum ne-a învățat bunica și să fim realiști. Părul trebuie spălat exact când se murdărește și când excesul de sebum își facae apariția la rădăcină. Că este în fiecare zi sau o dată la două-trei zile, depinde de la caz la caz ”, este de părere Bogdan Mirică, hairstylist Londa Professional.

Un alt element pe care nu trebuie să îl pierzi din vedere? Produse specific formulate pentru tipul tău de păr sunt un factor-cheie! Pentru un păr plin de vitalitate și volum este important să alegi produsele de îngrijire care răspund nevoilor tipului tău de păr.

“Ca și îngrijire acasă, recomand produsele profesionale care să meargă mână în mână cu o nevoie specifică. De exemplu, dacă ți se îngrașă repede scalpul, trebuie să folosești un șampon care să-l curețe bine. Dacă ai un păr uscat, recomand o gamă de hidratare. De asemenea, părul lipsit de volum și fin are nevoie de o îngrijire personalizată. Produsele pe baza de ulei și silicon încarcă părul și îl fac să arate mai subțire,” spune Bogdan Mirică.

Părul trebuie spălat regulat, însă nu în fiecare zi, pentru că spălarea zilnică înseamnă și distrugerea uleiurilor naturale ale pielii și distrugerea firului de păr. Ideal este să îți speli părul de 2-3 ori pe săptămână.



Șampon în exces?

Dacă îți speli părul des, încearcă să nu folosești prea mult șampon, pentru că, în timp, acesta poate afecta capilarele firului de păr. În plus, optează pentru un șampon mai bland, pe bază de ingrediente naturale, fără sulfați și parabeni.