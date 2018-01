Oficial american: Rusia aplică în Moldova tehnicile pe care le-a folosit în încercarea de a frauda alegerile prezidențiale din SUA

Rusia încearcă să submineze încrederea cetățenilor Moldovei în instituțiile statului. Declarația a fost făcută de către congresmanul american Will Hurd, membru al al Comitetului Camerei Reprezentanților pentru Securitate Internă, într-o intervenție live la un post de televiziune din SUA: ”Rușii au încercat să influențeze rezultatele alegerilor de la noi, făcând cetățenii să piardă încrederea în instituțiile noastre. Și ei vor încerca să facă acest lucru din nou. Ei fac acest lucru chiar acum în Moldova. Este o practică deja obișnuită pentru ei, pe care o folosesc deja de 30 de ani și noi ne vom asigura că o să avem o strategie care include atât sectorul public, cât și cel privat, pentru a fi siguri că vom putea ține piept în viitor dezinformării”.



Oficialul american a declarat anterior că SUA trebuie să susțină statele din Europa de Est, Ucraina și Moldova, care sunt în prima linie în războiul hibrid declanșat de Rusia.



”Moldova este un bun exemplu. Rusia a reuşit să se infiltreze în anumite provincii, să susţină candidaţi care au militat pentru separarea de Moldova. O să fie alegeri acolo în câteva luni. Şi acolo va fi acelaşi gen de presiune pe care l-am văzut şi în Statele Unite. Dar în Moldova sunt şi alţi factori, cum ar fi: influenţa banilor, a energiei. De aceea sunt încântat de ideea de a vinde energie în Europa de Est. Pentru că europenii cumpără ori de la noi, ori de la Putin. Putin are bani din vânzarea de petrol, dar pune presiune politică prin intermediul gazului natural. Şi dacă reuşim să rupem acest cerc, atunci influenţa sa în Europa de est va fi mai mică şi vom vedea că ţările de acolo vor fi mai puţin influenţate”, a spus Will Hurd.



Amintim că legea care interzice propaganda rusească la posturile de radio și TV din Moldova a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va fi aplicată peste 30 de zile.