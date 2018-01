Raport SUA: Ţări europene au ripostat la ingerinţele ruse. Au fost luate măsuri pentru contracararea influenţelor Moscovei, inclusiv asupra României / Donald Trump nu a reacţionat

Serviciile secrete ruse au încercat să influenţeze alegerile în numeroase ţări din Europa, astfel că unele state vest-europene au avut riposte agresive, arată un raport elaborat de senatori democraţi americani, criticând lipsa de reacţie a preşedintelui Donald Trump, informează Associated Press.



Raportul, elaborat de principalii membri democraţi ai Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, este primul document din Congres prezentat după scrutinul prezidenţial american care oferă detalii despre eforturile Rusiei de subminare a democraţiilor occidentale.



Documentul a fost obţinut de agenţia Associated Press înainte de a fi publicat.



"Niciun alt preşedinte american nu a ignorat atât de clar ameninţări atât de grave şi mari la adresa siguranţei Statelor Unite", precizează raportul.



Niciun republican nu a semnat raportul elaborat de colegii democraţi din Comisia pentru Relaţii Externe din Senatul SUA. Raportul va fi prezentat de senatorul Ben Cardin.



Rusia a avut operaţiuni de influenţare a campaniilor electorale în 19 state din Europa, arată documentul. Ben Cardin a explicat că raportul are obiectivul de a le arăta cetăţenilor americani "scopul real şi amploarea" eforturilor preşedintelui rus Vladimir Putin de subminare a sistemelor democratice.



"În timp ce preşedintele Donald Trump practic stă degeaba, domnul Putin continuă perfecţionarea arsenalului asimetric şi caută oportunităţi viitoare pentru perturbarea sistemelor de guvernare şi pentru erodarea susţinerii acordate instituţiilor democratice şi internaţionale construite în ultimii 70 de ani de Statele Unite şi Europa", afirmă senatorul Ben Cardin.



Potrivit raportului, Kremlinul a lansat "un atac intens pentru subminarea democraţiei şi principiilor statului de drept în Europa şi în Statele Unite". Exprimând preocupare că Donald Trump nu a identificat corect pericolul agresiunilor ruse, senatorii democraţi cer o "voce mai puternică a Congresului" în eforturile pentru apărarea sistemelor democratice, inclusiv din Europa, prin sancţiuni financiare impuse Moscovei şi prin intensificarea presiunilor asupra companiilor care administrează platforme de socializare online ce difuzează mesaje proruse.



Printre ţările europene care au fost vizate de ingerinţe ruse - atacuri cibernetice, campanii pentru dezinformare, acte de corupţie, tentative de asasinat şi operaţiuni militare - Associated Press menţionează Ucraina şi Georgia. "Atacuri asimetrice asupra democraţiei", pentru influenţarea rezultatelor alegerilor, au fost lansate şi asupra Marii Britainii, Franţei şi Germaniei. Aceste ţări, alături de Finlanda şi Estonia au reacţionat rapid şi eficient la acţiunile Rusiei, precizează raportul.